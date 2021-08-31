Оригінальні парфуми можна відрізнити від підробки. Для цього існує щонайменше 7 хитрощів. Адже виробники фейків також вміло просувають свою продукцію.
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Лайфхаки, які допоможуть відрізнити оригінальні парфуми від репліки
- Перевірте паковання. Це перше, що може вказати на підробку. Виробники оригінальних ароматів ніколи не заклеюють целофан чи папір клеєм. Натомість вони використовують термометод – нагрівають, що забезпечує ідеально рівні шви. Шукайте вгорі або внизу коробочки прямокутний чи круглий штамп у вигляді наліпки.
- Штрих-код на коробці повинен збігатися зі штрих-кодом країни, де виробили парфуми. Важливо знати, що справжній французький аромат ніколи не розливають "за ліцензією" десь в Китаї чи Бангладеші. Запам’ятайте штрих коди основних країн-виробників: Франція – 30 – 37, Італія – 80 – 83, Великобританія – 50, Німеччина – 400 – 440, Іспанія – 84, США і Канада – 00 – 09.
Як розпізнати оригінальні парфуми / Фото з інстаграму Dior
- Серійний номер партії. На дні флакону оригінального парфуму завжди є тонка прозора наліпка, на якій є надпис на кшталт: "Eau de Toilette, 50 ml". На цьому ж місці вказують серійний номер партії – у кожного бренда свій. Номер може складатися з кількох цифр або цифр і літер. Щоб переконатися в оригінальності аромату, потрібно шукати ідентичний номер на картонному пакованні.
- Картон всередині коробочки. Картонний вміст коробочки парфумів також може вказувати на те, що це репліка. Справжня парфумерія має своєрідний "каркас" з картону чи пластику. Це роблять для того, щоб флакон не ковзав і не стукав по коробці. Натомість виробники копій зазвичай заощаджують на цій деталі. Якщо флакон "літає" по упаковці – скоріш за все "фейк".
- Країна-виробник. На оригінальних парфумах є надписи у стилі "Made in France" або "Made in Italy" дрібним шрифтом на паперовій коробці. Задумайтеся про можливу підробку, якщо на пакованні немає такого надпису або є якийсь дивний: "Paris-London-New-York".
Лайфхаки для вибору парфумерії / Фото з інстаграму Tom Ford
- Читайте інформацію на пакованні. Нудні літери і цифри таки треба вивчати. На коробці оригінальних парфумів дрібним шрифтом завжди зазначена дата виготовлення аромату, термін придатності і склад продукту. В той час виробники реплік не вважають за потрібне витрачати на це свій час.
- Ціна. Цей фактор не є найбільш визначним, але його також варто брати до уваги. Якщо ви знаєте, скільки приблизно повинен коштувати бажаний аромат, то не спішіть стрімголов придбати його на "суперакції" зі шаленою знижкою. Оригінальні парфуми не можуть коштувати вдвічі чи втричі дешевше своєї реальної ціни, адже у них і так висока собівартість.