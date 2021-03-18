Избавиться от отеков и темных кругов под глазами можно в домашних условиях. Для этого вам понадобятся 3 рецепта масок из полезных и натуральных ингредиентов, которые легко приготовить самостоятельно.

Когда организм страдает от стресса, нехватки сна, неправильного питания или загрязненного воздуха, то первые признаки этих проблем могут появляться в виде отеков и потемнения кожи вокруг глаз. Уменьшить их видимость и насытить дерму питательными веществами помогут маски, которые может сделать каждый в домашних условиях.

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Маски для кожи вокруг глаз

Маска с бананом

Вам нужно натереть на мелкой терке спелый банан, чтобы получить 1 чайную ложку. Добавьте к банану 1 ложку теплого сливочного масла. Тщательно перемешивайте ингредиенты вилкой, пока не образуется масса, похожая по консистенции на кашу. Если не удается размять масло, то оставьте его на несколько минут разогреться в комнатной температуре. Полученную смесь наносите на кожу вокруг глаз и на веки, используя палец или специальную кисть. Оставьте маску на 15 минут, а затем остатки смойте теплой водой и примените увлажняющий крем. Банан будет питать кожу и оказывать ей свежий вид, будто после отдыха.

Из овсянки

Прежде всего измельчите овсяные хлопья в блендере, затем залейте их горячим молоком или жирными сливками. Подождите, чтобы хлопья овсяной каши набухли, а потом наносите их на кожу вокруг глаз и на веки, слегка постукивая пальцами по лицу, чтобы питательные вещества подействовали эффективнее. Важно, чтобы смесь была теплой, когда вы будете наносить ее на кожу. Маску следует смывать через 20 минут теплой водой, но втирать овсянку в дерму не нужно, потому что зерна могут поцарапать века. Если регулярно повторять процедуру, то вам удастся увлажнить кожу, избавиться от темных кругов под глазами, а также заметно разгладить морщины и предотвратить преждевременное появление других признаков старения.

Из петрушки

Маска из петрушки не менее действенный метод в борьбе с темными "мешками" под глазами, чем известные кольца огурцов или патчи. Чтобы приготовить полезную смесь, вам понадобится пучок петрушки и сливочное масло или сметана. Измельчите зелень в блендере и перемешайте со сметаной или маслом в пропорции 1 к 2: на 1 ложку петрушки – 2 ложки сметаны. Маску нанесите на кожу вокруг глаз на 20 минут, затем удалите остатки с помощью воды комнатной температуры. Петрушке свойственно освежать и осветлять кожу, поэтому таким образом можно решить проблему темных кругов под глазами.