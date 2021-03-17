Ефективно дбати про свою красу можна вдома за допомогою засобів, які легко приготувати своїми руками. Нехай це буде морський спрей для волосся, дезодорант, глиняна маска для обличчя чи мило, але б'юті-продукти, створені з любов'ю до себе та свого тіла, будуть особливо корисними.

Коли у вас з'являється вільний час, його варто присвятити турботі про себе. Наприклад, спробуйте приготувати власні косметичні засоби вдома, які стануть у нагоді кожній жінці. Для цього вам знадобляться б'юті-рецепти.

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Як приготувати б'юті-засоби вдома: рецепти

Морський спрей для волосся

Що вам знадобиться?

1 пляшечка з розпилювачем;

1 склянка теплої води;

1 столова ложка морської солі;

1 чайна ложка гелю алое;

1 чайна ложка кокосової олії;

кілька крапель улюбленої ефірної олії.

Насамперед розтопіть морську сіль у воді, перемішуйте і водночас додавайте інші компоненти. Ще раз ретельно перемішайте усі інгредієнти і перелийте рідину і підготовану пляшечку. Спосіб використання спрею простий: розпилюйте на сухому волоссі. Аби створити стильну укладку, розділіть волосся на пасма і наносіть на них спрей поетапно, а потім розминайте локони пальцями протягом хвилини.

Дезодорант

Що вам знадобиться?

3 столові ложки олії какао і/чи кокоса;

2 столові ложки соди;

3 столові ложки крохмалю;

ефірні олії на вибір.

Почніть із розтоплення олії какао і кокоса на водяній бані, насипте інші сухі компоненти і перемішайте. Додайте кілька крапель ефірної олії, яку попередньо обрали. Коли суміш буде готовою, перелийте її у форму від дезодоранту чи в маленьку ємність з кришечкою і покладіть у холодильник на ніч. Використовуйте саморобний дезодорант для намащування під пахвами або замість крему чи баттера.

Важливо знати: якщо ви плануєте переливати суміш для дезодоранту в баночку чи контейнер, то зменште кількість олій. Таким чином консистенція дезодоранту буде більш м'якою і зручною для використання.

Глиняна маска для обличчя

Що вам знадобиться?

2 чайні ложки чорної глини;

0, 5 чайної ложки подрібненого евкаліпту;

1 чайна ложка гелю алое;

вода;

3 краплі ефірної м'ятної олії;

2 краплі ефірної олії евкаліпту.

Для приготування глиняної маски змішайте усі інгредієнти, використовуючи дерев’яну чи пластикову лопатку. Важливо запам'ятати, що не можна користуватися металевими предметами для створення косметичних засобів. Отриману суміш наносіть на суху і чисту шкіру обличчя. Власницям дуже жирної шкіри потрібно змивати маску через 15 хвилин, а зі сухої дерми – через 5 – 7 хвилин. Не перетримуйте маску, адже вона не повинна висихати повністю на вашому обличчі. Після ретельного видалення залишків теплою водою не забудьте нанести зволожувальний крем.

Мило

Що вам знадобиться?

1 звичайне дитяче мило;

100 мілілітрів молока;

1 столова ложка оливкової олії;

1 столова ложка меду чи цукру;

декілька крапель улюбленої ефірної олії.

Натріть дитяче мило, яке слугуватиме основою, на дрібній терці і залийте гарячим молоком. Ємність з інгредієнтами покладіть на водяну баню і додайте меду чи цукру. Повільно перемішуйте компоненти, допоки вони не розчиняться до однорідної маси, але не доводіть суміш до кипіння. Зніміть основу з вогню і влийте до неї 1 столову ложку оливкової олії і 3 краплі ефірної олії. Ретельно перемішайте і перелийте майбутнє мило у форму, покладіть в холодильник, а після повного застигання – вийміть з форми.

Коли мило буде готовим, потрібно просушити його на папері протягом доби. Таким чином вдасться позбутися від зайвої вологи. Тоді можете сміливо користуватися натуральним милом.