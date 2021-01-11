Якщо ви хочете мати ідеальний стан шкіри навіть після 35, то слід про це подбати заздалегідь. Існують б’юті-звички, які пришвидшують появу перших ознак старіння. Аби уникнути цього та зберегти свою природну красу надовго, дізнайтеся про шкідливі звички та позбудьтеся їх.