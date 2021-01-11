Зробіть це до 35: шкідливі б’юті-звички, від яких варто відмовитися
Якщо ви хочете мати ідеальний стан шкіри навіть після 35, то слід про це подбати заздалегідь. Існують б’юті-звички, які пришвидшують появу перших ознак старіння. Аби уникнути цього та зберегти свою природну красу надовго, дізнайтеся про шкідливі звички та позбудьтеся їх.
Правильний догляд за своєю зовнішністю допомагає мати привабливий вигляд, але деякі шкідливі б’юті-звички можуть заважати усім вашим старанням. Harper's Bazaar поділився, що потрібно припинити робити до 35 років, щоб мати привабливий вигляд пізніше.
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Шкідливі б’юті-звички, від яких варто відмовитися до 35
- Не робити демакіяж перед сном. Усі процеси відновлення шкіри є активними під час сну, а також у цей момент пришвидшується детоксикація та загоювання. Якщо перед сном не дотримуватися необхідної б’юті-рутини, то зранку вам зовсім не сподобається відображення в дзеркалі. Насамперед ретельно очищуйте обличчя і шию від залишків косметики та іншого бруду, який накопичився на них протягом дня. Власницям жирного типу шкіри для демакіяжу потрібно віддавати перевагу спеціальним гелям і пінкам, а для сухої шкіри обирайте молочко чи міцелярну воду.
- Лише 1 раз на день наносити SPF-захист. Зазвичай засоби з рівнем SPF діють протягом 2 годин. Якщо ви нанесли сонцезахисний крем зранку, то в обід він вже не зможе захищати вашу шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Тому протягом дня використовуйте пудру, кушони і спреї для обличчя з SPF.
- Нерегулярне скрабування. Використання ексфоліантів допомагає доглядовим засобам швидше вбиратися та глибше проникати в шкіру. Аби ефект від косметики для догляду за шкірою був кращим, то скрабуйте її 1-2 рази на тиждень ексфоліантами з абразивними частинками, а потім наносіть тонік чи сироватку з кислотами.
- Невнормований режим сну. Шкірі необхідна можливість, щоб регенеруватися після шкідливого впливу зовнішніх чинників: ультрафіолетового проміння, забрудненого повітря, косметики. Щоб залишатися в тонусі і мати сяючий вигляд дерми, не нехтуйте здоровим сном, адже саме під час нього вона має можливість повністю відновитися.
- Не очищувати пензлі для макіяжу. Це дуже шкідлива б’юті-звичка. На інструментах для нанесення косметики накопичується багато бактерій, які переносяться на шкіру під час її взаємодії з пензлями. Тому очищуйте їх водою з милом, рідше слід використовувати спеціальні спреї. Проводьте таку процедуру після кожного використання пензлів, аби видаляти навіть незначні забруднення.
- Їсти надто багато солодощів. Краса шкіри не буде такою тривалою, якщо ви вживатимете продукти з високим глікемічним індексом. Серед них білий хліб і солодощі, які провокують появу акне. Якщо вас турбують проблеми зі шкірою, то мінімізуйте споживання солодких продуктів до 1-2 разів на тиждень.
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