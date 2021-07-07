Пухкі, об'ємні та звабливі: 5 відтінків помад, які візуально збільшують губи

Аби ваші губи мали пухкий, об'ємний та звабливий вигляд без ін'єкцій і небезпечних б'юті-експериментів з тіктоку, можна скористатися секретами макіяжу. За допомогою правильного відтінку помади чи блиску для губ легко надати їм потрібної форми та сексуального об'єму.

Вибір кольору і текстури помади може значно вплинути на розмір ваших губ. Адже головне призначення косметики і є в тому, щоб підкреслити і вдало скорегувати вашу природну красу.

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5 відтінків помад, які додадуть губам об'єму

Нюдова

Важливо знати, що яскраві і темні відтінки помад візуально стоншують губи. Якщо ви, навпаки, хочете додати їм об'єму, то зверніть увагу на нюдову палітру відтінків: бежеві, романтичні персикові, ніжні пудрові. Також можна експериментувати з матовими форматами. Вони теж здатні ефектно збільшувати губи. Нюдові помади є особливо актуальними, коли в індустрії краси тренд на натуральність досяг піку своєї популярності.

Ніжно-рожева

Безтурботний і легкий ніжно-рожевий відтінок на губах не лише зробить губи візуально пухкішими, але й надасть образу особливого свіжого, чарівного і романтичного стилю. Красуням, які роблять ставну на ніжність та жіночність, підійде це м'який і природний колір. У результаті ви отримаєте на губах ефект схожий на натуральну яскравість після сну.

Світло-коралова

Щоб зробити губи яскравими, візуально більшими і сексуальними, достатньо нанести на них світло-коралову помаду. Влітку варто звернути увагу на засоби для макіяжу губ такого кольору з молочно-білим, нюдовим і ледь рожевим підтоном. Згаданий відтінок помади красиво доповнить як вечірній, так і повсякденний б'юті-образ.

З ефектом металік

Щоб додати губам сексуального об'єму, слід придивитися до б'юті-засобів з ефектом металік, а матові помади відкласти на наступний раз. Такі "металічні" помади здатні красиво огортати губи, дарувати їм звабливе мерехтіння та омріяну форму – нестандартно, ефектно, але неймовірно стильно.

Прозорий блиск

Губи стануть візуально пухкішими навіть зі звичайним блиском без кольорового забарвлення. Б'юті-засіб підкреслить ваш натуральний колір губ і надасть їм бажаного об'єму завдяки оптичному ефекту сяйва і переливань. Наносіть прозорий блиск на всю поверхню губ або обмежтеся лише ділянкою посередині. У будь-якому випадку результат вас приємно вразить.