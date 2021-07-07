Пухлые, объемные и соблазнительные: 5 оттенков помад, которые визуально увеличивают губы

Чтобы ваши губы имели пухлый, объемный и обольстительный вид без инъекций и опасных бьюти-экспериментов с тиктока, можно воспользоваться секретами макияжа. С помощью правильного оттенка помады или блеска для губ легко придать им нужную форму и сексуального объема.

Выбор цвета и текстуры помады может значительно повлиять на размер ваших губ. Ведь главное предназначение косметики и заключается в том, чтобы подчеркнуть и удачно скорректировать вашу естественную красоту.

Вам будет интересно: Самые сексуальные губы: ученые назвали идеальную форму и объем

5 оттенков помад, которые придадут губам объема

Нюдовая

Важно знать, что яркие и темные оттенки помад визуально утончают губы. Если вы, наоборот, хотите придать им объема, то обратите внимание на нюдовуя палитру оттенков: бежевые, романтические персиковые, нежные пудровые. Также можно экспериментировать с матовыми форматами. Они способны эффектно увеличивать губы. Нюдовые помады особенно актуальны, когда в индустрии красоты тренд на натуральность достиг пика своей популярности.

Нежно-розовая

Беззаботный и легкий нежно-розовый оттенок на губах не только сделает губы визуально более пухлыми, но и предаст образу особого свежего, волшебного и романтического стиля. Красавицам, которые делают ставку на нежность и женственность, подойдет это мягкий и естественный цвет. В результате вы получите на губах эффект, похожий на натуральную яркость после сна.

Светло-коралловая

Чтобы сделать губы яркими, визуально большими и сексуальными, достаточно нанести на них светло-коралловую помаду. Летом стоит обратить внимание на средства для макияжа губ такого цвета с молочно-белым, нюдовым и едва розовым подтоном. Упомянутый оттенок помады красиво дополнит как вечерний, так и повседневный бьюти-образ.

С эффектом металлик

Чтобы придать губам сексуального объема, следует присмотреться к бьюти-средствам с эффектом металлик, а матовые помады отложить на следующий раз. Такие "металлические" помады способны красиво окутывать губы, дарить им обольстительное мерцание и желанную форму – нестандартно, эффектно, но невероятно стильно.

Прозрачный блеск

Губы станут визуально более пухлыми даже с обычным блеском без цветной окраски. Бьюти-средство подчеркнет ваш натуральный цвет губ и предоставит им желаемого объема благодаря оптическому эффекту сияния и перелива. Наносите прозрачный блеск по всей поверхности губ или ограничьтесь лишь участком посередине. В любом случае результат вас приятно удивит.