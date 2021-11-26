Оригинальная тенденция в макияже, которую успела повторить известная певица с помощью кроваво-красной подводки, предполагает создание стрелок на нижних веках.

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Бьюти-эксперты назвали главный тренд в макияже глаз

Авторитетные визажисты, блогеры и мировые селебрити все чаще пробуют подчеркнуть нижнее веко яркой подводкой. Популярность такой макияж глаз приобрел благодаря социальным сетям, где пользователи демонстрировали свои эксперименты со стрелками. Впоследствии мейк-ап с обратными стрелками стал действительно вирусным. Трендсеттеры начали активно использовать такой бьюти-трюк.

Популярная певица Рианна стала одной из тех, кто попробовал тренд на себе. Она решила нарисовать стрелки наоборот с помощью алого карандаша для глаз. Звездная красотка завершила бьюти-образ, дополнив макияж глаз короткими стрелочками в уголке верхнего века.



Рианна нарисовала себе трендовые стрелки / Фото из инстаграма @thuglaw.donimmortalrebel

По словам ведущих визажистов, создать модный макияж с обратными стрелками гораздо проще, чем классический cat-eye, ведь рисовать симметричные стрелки удается далеко не всем. Главное правило такого мейк-апа – остановиться на обратных стрелках и оставить верхнее веко нюдовым или использовать светлые тени.

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