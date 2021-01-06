Різдво – особливе свято, тому й б’юті-образ для цього дня повинен бути символічним. Окрім казкового макіяжу та святкової укладки, варто подбати й про манікюр. Милі зимові істоти, ельфи, класичні різдвяні прикраси чи мінімалістичне поєднання символічних кольорів можуть чарівно виглядати на ваших нігтях.

Для різдвяного манікюру радимо звернути увагу на ніжно-блакитні, рожеві, червоні, золотисті та сріблясті відтінки лаку. Створюючи святковий манікюр 2021, доречно буде використовувати зимовий нейл-арт у вигляді сніжинок, подарунків та інших прикрас, які символізують Різдво. 24 канал підготував декілька красивих прикладів манікюру для натхнення.

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Прикраси, олені, сніжинки і не тільки: різдвяний манікюр 2021

Красиві і доглянуті нігті вдало доповнюють будь-який образ. А для різдвяного манікюру доречно використовувати ті кольори та відтінки, які можуть здаватися надто яскравими для повсякденного життя. Спробуйте святковий орнамент на нігтях у модних червоних, білих та нюдових відтінках, вдосконалений френч зі сріблястими смужками також буде вдалим модним рішенням, зокрема, красивими і трендовими будуть нігті з покриттям у вигляді обгорткового подарункового паперу.

Різдвяний манікюр – це не лише про багато символічних малюнків. Їх також можна комбінувати зі стильними візерунками, фантазувати з надписами і формою нігтів, аби підкреслити свою індивідуальність.

Ідеї різдвяного манікюру для натхнення / Фото Instagram