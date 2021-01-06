Рождество – особый праздник, поэтому и бьюти-образ для этого дня должен быть символичным. Кроме сказочного макияжа и праздничной укладки, стоит позаботиться и о маникюре. Милые зимние существа, эльфы, классические рождественские украшения или минималистичное сочетание символических цветов могут неотразимо смотреться на ваших ногтях.

Для рождественского маникюра советуем обратить внимание на нежно-голубые, розовые, красные, золотистые и серебристые оттенки лака. Создавая праздничный маникюр 2021, уместно будет использовать зимний нейл-арт в виде снежинок, подарков и прочих украшений, которые символизируют Рождество. 24 канал подготовил несколько красивых примеров маникюра для вдохновения.

К теме: Антитренды в маникюре 2021: как можно испортить дизайн ногтей

Украшения, олени, снежинки и не только: рождественский маникюр 2021

Красивые и ухоженные ногти удачно дополняют любой образ. А для рождественского маникюра уместно использовать те цвета и оттенки, которые могут казаться слишком яркими для повседневной жизни. Попробуйте праздничный орнамент на ногтях в модных красных, белых и нюдових оттенках, усовершенствованный френч с серебристыми полосками также будет удачным модным решением, в частности, красивыми и трендовыми будут ногти с покрытием в виде оберточной подарочной бумаги.

Рождественский маникюр – это не только о многих символических рисунках. Их также можно комбинировать со стильными узорами, фантазировать с надписями и формой ногтей, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Идеи Рождественского маникюра для вдохновения / Фото Instagram