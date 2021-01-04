Модний манікюр 2021 повинен бути виконаним у трендових відтінках на красивій формі нігтів. Відомі сестри-красуні Кайлі і Кендалл Дженнер поділилися ідеєю подвійного нейл-дизайну, кожен з яких доповнює один одного.

Модель і підприємниця Кайлі Дженнер на своїй інстаграм-сторінці поділилася модною ідеєю для манікюру. На світлині Кайлі разом зі своєю сестрою, яка також є моделлю, Кендалл Дженнер показали трендовий і оригінальний нейл-дизайн.

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Модний зимовий манікюр 2021

Кайлі Дженнер регулярно зачаровує своїх прихильників оригінальними і модними ідеями для манікюру. Знаменитість часто змінює не лише покриття на нігтях, але й їхню форму. Таким чином вона створює нові нейл-тренди, які спішать повторити модниці по всьому світу. Кайлі Дженнер вважають ідеальною представницею сучасної б’юті-індустрії, приклади її макіяжу, укладки та манікюру повторюють ще декілька сезонів.

Нещодавно Кайлі Дженнер і її сестра Кендалл Дженнер продемонстрували манікюр, який буде актуальним взимку 2021. Ви можете повторити ідею нейл-дизайну від зірок або надихнутися на створення іншого модного дизайну нігтів.

На світлині, яку Кайлі опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, можна побачити її нейл-дизайн на лівій руці, а Кендалл – на правій. Одна красуня продемонструвала тваринний принт "під зебру", який зроблено лише на кінцях нігтів. А інша – абстрактний малюнок у вигляді червоно-помаранчевих смуг. Основа нігтя дівчат покрита натуральним блідо-рожевим відтінком лаку.

До публікації Кайлі Дженнер додала змістовний надпис: "Різні, але однакові". Вона мала на увазі не лише манікюр, але й її зі сестрою схожість. У коментарях підписники зірки зазначили, що їм подобаються такі варіанти нейл-дизайну: "Нігтьова мета", "Просто вау", "Я вже записалася до майстра".