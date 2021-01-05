Якщо ви прагнете завжди мати модний манікюр, то потрібно не лише стежити за останніми нейл-трендами, але й варто дізнаватися про головні антитренди. У 2021 неакуратна форма та надмірна довжина нігтів – не єдине, що може їх зіпсувати.

Б’юті-тенденції змінюються швидко, і деякі з них більше не в моді. Тому tochka.net розповіли про головні антитренди в манікюрі 2021.

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Антитренди у манікюрі 2021

Тематичний манікюр з коронавірусом

В минулому році тема COVID-19 була найбільш обговорюваною. Зображення вірусу використовували для дивних тату і навіть для нейл-дизайну. Майстри манікюру прогнозують, що у 2021 такий арт не буде актуальним.

Масивні стрази

Багато жінок привертають увагу до себе саме за допомогою екстравагантного манікюру і вигляді великих декоративних каменів на нігтях. У наступному році експерти в індустрії краси пропонують обмежитися великими блискітками і гліттером. Попри те, що масивні стрази більше немодно використовувати для нейл-дизайну, такий тренд, який раніше був дуже популярним, безслідно не зникне.

Втирка на нігтях

Робити манікюр із використанням яскравої втирки було модно у 2015, але зараз – це антитренд. З часом втирка на нігтях втратила свій шарм і оригінальність. Тому варто шукати альтернативу.

Класичний френч

Французький манікюр вдосконалився. Сучасний френч слід робити неординарним у вигляді косих ліній, різнокольорових деталей і використанням асиметрії. Класичний варіант – нейтральне покриття та широка біла смужка на кінцях нігтів – у 2021 краще не повторювати, якщо хочете бути модною.

Неоновий манікюр

Тенденція на неонові кольори в манікюрі доволі суперечлива. Адже зухвале покриття на нігтях має застарілий та неакуратний вигляд. Якщо вам подобається яскравий нейл-дизайн, то зверніть увагу на більш спокійну колірну гаму.

Геометричні візерунки у стилі бохо

У повсякденному житті дотримання бохо-шику не кожен зрозуміє. Але прихильниці культури хіпі тривалий період відтворювали на своїх нігтях геометричні візерунки. Надто складні малюнки без відчуття стилю у 2021 будуть антитрендом. Натомість можна робити більш легкі лінії у відтінках, які гармоніюватимуть між собою.