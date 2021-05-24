рН шкіри: що це таке та яким він повинен бути

Що таке рН, про його функції та особливості варто знати кожній жінці, яка доглядає за своєю шкірою. рН захищає шкіру від шкідливого впливу зовнішніх факторів, якщо цей баланс порушити, то ви помітите появу різноманітних дефектів.

Оптимальний баланс рН – це запорука краси і здоров'я. Тому про це варто дізнатися більше.

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Що таке рН шкіри

Датський хімік Сьоренсен вжив таке поняття більше 100 років тому. З латинської рН можна перекласти як potentia hydrogenii (сила водню) або pondus hydrogenii (вага водню). Визначити рівень концентрації іонів водню у водному розчині можна за лужними або кислотними показниками.

Молекулу води складають 2 атоми водню і 1 кисню. Шкіра містить ці молекули води у своїх шарах. А рівень рН можна дізнатися по гідроліпідній або водно-жировій мантії, яка утворюється на поверхні нашої шкіри з рогових лусочок, що відшарувалися, шкірного сала, органічних кислот і мікрофлори. Водно-жирова мантія призначена для підтримки рН здорової шкіри. Рівень рН визначається залежно від того, яких показників більше на поверхні дерми – кислоти або лугу.

Як визначити рівень рН шкіри

Найбільш популярним способом визначення рН шкіри є використання спеціального електронного приладу – рН-метра. Він вимірює показники рН у розчинах, харчовій продукції та сировині, агресивному середовищі й виробничих системах. Такий прилад використовують зазвичай дерматологи і косметологи, бо він показує точний результат.

Ще рівень рН шкіри можна визначити за допомогою лакмусового паперу. Спеціальні паперові тест-смужки показують кислотно-лужний рівень будь-яких рідин, з якими ми контактуємо у повсякденному житті. Такі смужки змінюють свій колір залежно від показників. Так званий індикатор можна придбати у господарському магазині.

Яким повинен бути рівень рН шкіри

Не забувайте, що рівень рН виконує функцію захисту шкіри. Якщо кислотно-лужний баланс порушено, то хвороботворним бактеріям легше шкодити імунітету шкіри. Саме через це згодом на дермі з'являються прищі, висипання та інші дерматологічні дефекти. Аби шкіра була здоровою, рН повинен бути на рівні 5, 5.

Проте у кожного типу шкіри індивідуальні показники. Наприклад, у сухої дерми може бути показник від 3 до 5, 5, бо тут переважає кисле середовище. А на жирні шкірі – лужне. Тому в цьому випадку показники рівня рН коливаються від 5, 7 до 6.

Рівень рН також можна визначити за відчуттями. Якщо є сухість, стягнутість і лущення шкіри – рН знижений. Розширені пори, жирний блиск і висипання – 5, 5 і вище. Ті, хто страждають на вугрову хворобу, мають рівень рН близько 6 одиниць.

Аби уникнути різних відхилень шкіри і появи патогенних мікроорганізмів, потрібно підтримувати здоровий рівень рН. Визначте його точні показники у себе та спробуйте підібрати правильний догляд. Експерти в індустрії краси зазначають, якщо ви відчуваєте зміни на вашій шкірі, у вас з’явилися різні неприємні відчуття або висипання – це говорить про порушення водно-ліпідної мантії і кислотно-лужного балансу і вимагає консультації грамотного фахівця. Лікар-косметолог визначить причину таких змін і призначить індивідуальну схему відновлення рівня рН вашої шкіри.