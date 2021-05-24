рН кожи: что это такое и каким он должен быть

Что такое рН, о его функциях и особенностях стоит знать каждой женщине, которая ухаживает за своей кожей. рН защищает кожу от вредного воздействия внешних факторов, если этот баланс нарушить, то вы заметите появление разнообразных дефектов.

Оптимальный рН баланс – это залог красоты и здоровья. Поэтому об этом стоит узнать больше.

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Что такое рН кожи

Датский химик Серенсен применил такое понятие более 100 лет назад. С латинского рН можно перевести как potentia hydrogenii (сила водорода) или pondus hydrogenii (вес водорода). Определить уровень концентрации ионов водорода в водном растворе можно по щелочным или кислотным показателям.

Молекулу воды составляют 2 атома водорода и 1 кислорода. Кожа содержит эти молекулы воды в своих слоях. А уровень рН можно узнать по гидролипидной или водно-жировой мантии, которая образуется на поверхности нашей кожи из отслоившихся роговых чешуек, кожного сала, органических кислот и микрофлоры. Водно-жировая мантия предназначена для поддержания рН здоровой кожи. Уровень рН определяется в зависимости от того, каких показателей больше на поверхности дермы – кислоты или щелочи.

Как определить уровень рН кожи

Наиболее популярным способом определения рН кожи является использование специального электронного прибора – рН-метра. Он измеряет показатели рН в растворах, пищевой продукции и сырье, агрессивной среде и производственных системах. Такой прибор используют обычно дерматологи и косметологи, ибо он показывает точный результат.

Еще уровень рН кожи можно определить с помощью лакмусовой бумаги. Специальные бумажные тест-полоски показывают кислотно-щелочной уровень любых жидкостей, с которыми мы контактируем в повседневной жизни. Такие полоски меняют свой цвет в зависимости от показателей. Так называемый индикатор можно приобрести в хозяйственном магазине.

Каким должен быть уровень рН кожи

Не забывайте, что уровень рН выполняет функцию защиты кожи. Если кислотно-щелочной баланс нарушен, то болезнетворным бактериям легче вредить иммунитету кожи. Именно из-за этого впоследствии на дерме появляются прыщи, высыпания и другие дерматологические дефекты. Чтобы кожа была здоровой, рН должен быть на уровне 5,5.

Однако у каждого типа кожи индивидуальные показатели. Например, у сухой дермы может быть показатель от 3 до 5,5, потому что здесь преобладает кислая среда. А на жирной коже – щелочная. Поэтому в этом случае показатели уровня рН колеблются от 5,7 до 6.

Уровень рН также можно определить по ощущениям. Если есть сухость, стянутость и шелушение кожи – рН снижен. Расширенные поры, жирный блеск и высыпания – 5,5 и выше. Те, кто страдают угревой болезнью, имеют уровень рН около 6 единиц.

Чтобы избежать различных отклонений кожи и появления патогенных микроорганизмов, нужно поддерживать здоровый уровень рН. Определите его точные показатели у себя и попробуйте подобрать правильный уход. Эксперты в индустрии красоты отмечают, если вы чувствуете изменения на коже, у вас появились неприятные ощущения или высыпания – это говорит о нарушении водно-липидной мантии и кислотно-щелочного баланса и требует консультации грамотного специалиста. Врач-косметолог определит причину таких изменений и назначит индивидуальную схему восстановления уровня рН вашей кожи.