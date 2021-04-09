Знаменита коротка стрижка принцеси Діани увійшла в історію. Сем Макнайт був особистим перукарем принцеси з 1990 до самої її загибелі. Hair-експерт також консультував стилістів із зачісок 4 сезону серіалу "Корона". Тоді Сем розповів для британського Vogue про своє знайомство з Леді Ді та історію її культової стрижки.

Сем Макнайт згадує, що познайомився з принцесою Уельською на зйомках. "Ця довгонога білявка забігла сходами, посміхнулася і змусила всіх нас розтанути. І це була принцеса Діана", – розповідає перукар.

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Особистий перукар принцеси Діани розповів історію її знаменитої короткої стрижки

Вперше Сем Макнайт побачив принцесу Діану на фотосесії для обкладинки Vogue. Тоді йому пощастило працювати з її волоссям. Перукар зробив так, щоб під тіарою пасма принцеси виглядали трішки коротшими, ніж вони є насправді. Коли зйомка закінчилася, то Леді Ді запитала у Макнайта, яку б він зробив їй зачіску, якби вона дозволила експериментувати з її волоссям.

Я їй відповів: "Я б все це відрізав і просто почав заново". Це був початок 90-х, коли я працював на фешн-шоу і брав участь в зйомках обкладинок. Тоді багато дівчат носили коротке волосся. Ми тоді дуже стрімко переходили від довжини 80-х до коротких, майже андрогінних зачісок 90-х,

– ділиться спогадами Сем.

Принцеса Діана швидко зорієнтувалася та відповіла: "Чому б не відрізати його зараз?". "Тоді я взяв і обрізав їй волосся, ми більше не озиралися назад", – додає відомий перукар.

У своєму інтерв'ю для Vogue Сем Макнайт також згадав ще одну особливу історію, пов'язану з принцесою Уельською. Це трапилося тоді, коли принцеса Діана зустрілася з його матір'ю під час візиту на фабрику, розташовану неподалік від шотландського села.

"Моя мама і її подруги стояли на вулиці, як і Діана, яка ніколи раніше не зустрічалася з моєю мамою. Одна з подруг моєї мами сказала: "Це мама Сема!". З якоїсь причини принцеса зрозуміла, про кого йшлося, підійшла до мами і поговорила з нею. Це був один з найприємніших днів для моєї мами. А для мене це була, напевно, найбільша гордість, яку я будь-коли відчував за свою роботу", – поділився теплими спогадами Сем Макнайт.