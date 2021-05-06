Представители флагманского бренда Inditex убеждены, что бьюти-коллекция поразит разнообразием ассортимента продуктов для макияжа и маникюра. О запуске собственной линейки косметики и новом отделе в магазинах Zara Beauty заявили на официальном сайте компании Inditex, которой принадлежит бренд Zara.

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Какой будет косметика Zara Beauty

Известно, что в линейке будут представлены средства для создания макияжа и маникюра в белых лаконичных футлярах. В дебютную бьюти-коллекцию марки Zara Beauty вошли более 130 ярких и базовых оттенков, над разработкой которых помогала работать британская визажист Диана Кендал. Добавим, что мастерица макияжа ранее сотрудничала с Proenza Schouler, Tom Ford и Marc Jacobs. Она отметила, что именно присутствие за кулисами во время недель моды на показах любимых дизайнеров вдохновило ее присоединиться к запуску первой линейки косметики от Zara.

Это первый раз, когда мне удалось начать с 0 с брендом, который еще не имел ранее существовавшей линии косметики. И тот факт, что Zara хотели сделать все это этически ответственно, был для меня важным. В постпандемическом мире люди захотят больше экспериментировать с макияжем,

– сказала Диана Кендал в интервью для британского Vogue.

Бьюти-директор Zara Ева Лопес добавила: "Прямо сейчас нам многого не хватает, в частности макияжа. Мы стремились создать коллекцию, которую будет использовать каждый независимо от пола, цвета кожи, возраста или личного стиля. Кто-то, кто хочет классического, более мягкого вида макияжа, может найти свою продукцию, а тот, кто более экспериментальный, тоже может найти цвета, необходимые для создания их мейк-апа".

12 мая 2021 года Zara Beauty представят в магазинах США и Европы косметические средства, сертифицированные как cruelty-free и в рефил-упаковке (многократной, которую можно будет наполнять повторно). В частности, среди них будут румяна, блески для губ, красная помада, насыщенные апельсиновые и бирюзовые палитры теней, бронзер золотистого оттенка, лаки для ногтей – красный, фуксия и не только, черный лайнер с тонкой кисточкой, пудра с матирующим эффектом, мягкий матовый и блестящий атласный финиш. Цена на косметику будет варьироваться от 7,9 до 25,9 долларов, цена рефилов будет стартовать от 4,9 долларов.

Напомним, что ранее о запуске косметической линейки сообщил ключевой конкурент Zara – шведская компания H&M, а также ритейлеры Asos и Boohoo.