В 2022 не будут модными: 5 антитрендовых стрижек в следующем году

Эксперты в индустрии красоты вновь просмотрели списки трендов в сфере фэшн и бьюти. Поэтому о некоторых стрижках в 2022 году придется забыть, потому что они больше не будут модными.

Если вы стремитесь к бьюти-изменениям, то стоит отдавать предпочтение трендовым вариантам. Чтобы не совершить ошибку и выбрать стрижку, которая уже вышла из моды, узнайте о 5 главных hair-антитрендах 2022 года.

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5 стрижек, о которых лучше забыть в 2022

Прямая челка

Если все остальные возможные стили челок останутся актуальными, то прямую стилисты причесок считают устаревшей. Также прямой челке свойственно искривлять черты лица. Вместо этого стильный вид будут иметь другие варианты: асимметричная, рваная, удлиненная или игривая "челка-шторка".

Антитрендовая стрижка / Фото Getty Images

Маллет

Стрижку в стиле 80-х успела примерить в наше время даже Майли Сайрус. Однако в следующем году коротко постриженные волосы спереди и по бокам и длиннее на макушке попадают в список антитрендов. Поэтому обращайте внимание на что-то более современное.

Антитрендовая стрижка / Фото из инстаграма Майли Сайрус

Прямой срез

Многослойность станет лидером hair-трендов в 2022: чем больше слоев – тем лучше. Поэтому стрижки с прямым срезом потеряли актуальность. Оставляйте симметричные пряди в уходящем году.

Антитрендовая стрижка / Фото Getty Images

Почти налысо

Если вам нужны кардинальные изменения имиджа, что стрижку "под мальчика" лучше не выбирать. Кроме того, что она будет антитрендовой, прическа не к лицу обладательницам круглого лица, потому что добавляет еще большего объема. Хорошими альтернативами станут пикси или паж.

Антитрендовая стрижка / Фото из инстаграма Джордан Александр

Выбритый затылок и длинные передние пряди

В следующем сезоне яркий контраст между почти полностью выбритым затылком и удлиненными передними прядями будет иметь старомодный вид. Для поклонниц дерзких, бунтарский и необычных стрижек подойдет короткий боб с удлиненной рваной челкой.

Антитрендова стрижка / Фото Getty Images