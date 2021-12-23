Каскадная многослойная шегги – это чуточку небрежная разноуровневая стрижка, которая в новом сезоне понравится трендсеттерам и модницам со всего мира. Авторитетные парикмахеры убеждены, что среди различных стильных стрижек в следующем году следует особое внимание обратить именно на этот hair-образ.

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Самая модная стрижка 2022 года

Модная многослойная шегги с каскадным обрамлением выполнена техникой, которая напоминает олдскульную лесенку, но создается с помощью хаотичного порядка, чтобы быть неприхотливой в укладке и получить эффектный объем.

Стилисты стригут пряди хаотично и филируют большую часть волос. Таким образом они достигают желаемого результата в виде элегантной небрежности. Ведущие мастера отмечают, что трендовая стрижка является универсальной – подойдет как для тонких, так и для вьющихся и прямых волос.

Известный hair-стилист Сид Хейз подчеркивает, что шегги удачно смотрится и с челкой, и без нее. Если вы выбираете первый вариант, то его также стоит оформлять в хаотичном стиле.



Эффектная стрижка для смелых / Фото из инстаграма @halleberry

Хейз рассказывает: "В 2022 году мы увидим больше вариаций шегги. Я схожу с ума от шегги в мидикаре. В тренде шегги с челкой в стиле 70-х годов, а также слои, которые должны быть рваными. Шегги также подойдет для вьющихся волос. Такая стрижка не требует особого ухода и отлично будет смотреться по мере отрастания волос. Она сочетает в себе красоту естественной текстуры волос и ее легко укладывать. Для создания более эффектного образа можно использовать текстурированный спрей – незаменимый помощник в создании естественной укладки и придании волосам нарочитой небрежности".

Вдохновляйтесь модной подборкой лучших примеров шегги / Фото из инстаграма