Маллет – бунтарская и стильная стрижка, которую уже успели сделать такие звезды, как Рианна, Майли Сайрус, Билли Айлиш и другие. Такая прическа является одной из самых модных для весны 2021.

Стрижка "маллет" громко вернулась из прошлого и сразу стала популярной среди звезд. Возможно, именно их примеры вдохновят вас на смелое и модное обновление имиджа.

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От Рианны до Билли Айлиш: маллет становится все популярнее среди звезд

Майли Сайрус одной из первых знаменитостей сделала стрижку "маллет" год назад во время самоизоляции. Таким образом певица почтила прическу своего отца Билли Рэя в 1990-х. Впоследствии стрижка стала трендовой, и по примеру Майли Сайрус другие селебрити начали менять имидж: певицы Рианна, Билли Айлиш и Halsey, модель Ирина Шейк, звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра и Зендея.

Первое упоминание о маллете происходит из Древней Греции, а в переводе означает "кафель". В XIX веке рыбаки отращивали волосы сзади, чтобы защитить шею от ветра, чем вызвали появление новой трендовой стрижки. Особенно популярной она стала в 1970-х, когда на глэм-рок-сцене появился Зигги Стардаст – альтер эго Дэвида Боуи. Певец сам признался, что на создание его красно-рыжего маллета его вдохновил показ японского дизайнера Кансая Ямамото, который на подиуме представил моделей в ярких красных париках, которые напоминали гриву льва.

В начале 1980-х стрижка немного изменилась: стала длиннее и символом рок-исполнителей: Мика Джаггера, Джона Бон Джови, Оззи Осборна. В то время было несколько видов прически от "рваных" прядей до длинных спутанных натуральных кудрей. Через несколько лет маллет начали делать и женщины: певица Шер модернизировала стрижку под свой поп-стиль, а Джейн Фонда и Эллен Дедженерес – укоротили. К середине 1990-х стрижка "маллет" потеряла актуальность. Hair-стилисты даже называли ее "безвкусицей прошлого".

Благодаря тому, что мода циклична, в 2021 стиль маллет снова стаж популярным. Ее бунтарский и непокорный шарм позволяет современникам самовыражаться. Стрижку "маллет" красиво продемонстрировали на своих показах весна-лето 2021 Valentino, Balmain, Givenchy, Vien и другие.