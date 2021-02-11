Как получить красивые, длинные и здоровые волосы: 7 простых привычек
С помощью простых советов, лайфхак и привычек можно улучшить состояние своих волос и чувствовать себя уверенно с любой прической. Здоровые, блестящие и прочные локоны – результат регулярного и правильного ухода, а также надлежащей защиты от вредного воздействия внешних факторов.
Источник:Harper's Bazaar
Если соблюдать несколько привычек, то иметь роскошные волосы будет не так сложно. Поэтому узнайте о них больше.
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7 привычек для красивых волос
- Подрезайте концы регулярно. Посещайте парикмахера 1 раз в 1 – 2 месяца, чтобы подстричь примерно 0, 5 сантиметра волос. Тогда они всегда будет иметь ухоженный вид. В частности, если вы отращиваете шевелюру, то такая незначительная длина не очень повлияет на нее.
- Защищайте волосы от холода. Низкие температуры не только провоцируют заболевания, но и вредят состояния ваших локонов. Поэтому в мороз носите стильные шапки или шляпы.
- Пользуйтесь термозащитой. Высокая температура также отрицательно влияет на структуру волос. Поэтому перед использованием Термоприбор для создания укладки не забывайте наносить термозащитные сыворотки, масла или спреи.
- Многошаговый уход. Любой качественный и дорогой шампунь предназначен только для очистки локонов, но им также требуется дополнительное увлажнение, питание и укрепление, которое могут дать кондиционеры и маски. На уход за волосами не обязательно тратить много денег, ведь существует немало бюджетных натуральных продуктов с безопасным и полезным составом.
- Массаж. Чтобы волосы были здоровыми и быстро росли, нужно заботиться и о коже головы. С помощью регулярного массажа можно стимулировать кровообращение, что поможет улучшить состояние шевелюры. Для проведения процедуры применяйте массажные движения руками, специальные массажные щетки или кристаллы гуашь.
- Скрабуйте кожу головы. Регулярный пилинг способствует удалению грязи и мертвых клеток не только на лице или теле, но и на коже головы. Таким образом кожа будет здоровой, волосы дольше сохранят чистоту, а корни будут прочными. Средство для пилинга с компонентами для ухода можно приобрести в косметической лавке или приготовить самостоятельно в домашних условиях. Повторяйте процедуры 2 – 3 раза в месяц.
- Пересмотрите рацион питания. То, что вы едите, также влияет на состояние волос изнутри. Обычно именно из-за авитаминоза волосы становятся сухими и ломкими. Чтобы избежать этого включите в свое ежедневное мню полезные жиры, витамины E и D, различные минералы.
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