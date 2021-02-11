С помощью простых советов, лайфхак и привычек можно улучшить состояние своих волос и чувствовать себя уверенно с любой прической. Здоровые, блестящие и прочные локоны – результат регулярного и правильного ухода, а также надлежащей защиты от вредного воздействия внешних факторов.

Если соблюдать несколько привычек, то иметь роскошные волосы будет не так сложно. Поэтому узнайте о них больше. Читайте также: Укладки на короткие волосы: 5 простых и повседневных вариантов 7 привычек для красивых волос Подрезайте концы регулярно . Посещайте парикмахера 1 раз в 1 – 2 месяца, чтобы подстричь примерно 0, 5 сантиметра волос. Тогда они всегда будет иметь ухоженный вид. В частности, если вы отращиваете шевелюру, то такая незначительная длина не очень повлияет на нее.

. Посещайте парикмахера 1 раз в 1 – 2 месяца, чтобы подстричь примерно 0, 5 сантиметра волос. Тогда они всегда будет иметь ухоженный вид. В частности, если вы отращиваете шевелюру, то такая незначительная длина не очень повлияет на нее. Защищайте волосы от холода. Низкие температуры не только провоцируют заболевания, но и вредят состояния ваших локонов. Поэтому в мороз носите стильные шапки или шляпы.

Низкие температуры не только провоцируют заболевания, но и вредят состояния ваших локонов. Поэтому в мороз носите стильные шапки или шляпы. Пользуйтесь термозащитой. Высокая температура также отрицательно влияет на структуру волос. Поэтому перед использованием Термоприбор для создания укладки не забывайте наносить термозащитные сыворотки, масла или спреи. View this post on Instagram A post shared by Mathilde Gøhler (@mathildegoehler) Многошаговый уход . Любой качественный и дорогой шампунь предназначен только для очистки локонов, но им также требуется дополнительное увлажнение, питание и укрепление, которое могут дать кондиционеры и маски. На уход за волосами не обязательно тратить много денег, ведь существует немало бюджетных натуральных продуктов с безопасным и полезным составом.

. Любой качественный и дорогой шампунь предназначен только для очистки локонов, но им также требуется дополнительное увлажнение, питание и укрепление, которое могут дать кондиционеры и маски. На уход за волосами не обязательно тратить много денег, ведь существует немало бюджетных натуральных продуктов с безопасным и полезным составом. Массаж . Чтобы волосы были здоровыми и быстро росли, нужно заботиться и о коже головы. С помощью регулярного массажа можно стимулировать кровообращение, что поможет улучшить состояние шевелюры. Для проведения процедуры применяйте массажные движения руками, специальные массажные щетки или кристаллы гуашь.

. Чтобы волосы были здоровыми и быстро росли, нужно заботиться и о коже головы. С помощью регулярного массажа можно стимулировать кровообращение, что поможет улучшить состояние шевелюры. Для проведения процедуры применяйте массажные движения руками, специальные массажные щетки или кристаллы гуашь. Скрабуйте кожу головы. Регулярный пилинг способствует удалению грязи и мертвых клеток не только на лице или теле, но и на коже головы. Таким образом кожа будет здоровой, волосы дольше сохранят чистоту, а корни будут прочными. Средство для пилинга с компонентами для ухода можно приобрести в косметической лавке или приготовить самостоятельно в домашних условиях. Повторяйте процедуры 2 – 3 раза в месяц. View this post on Instagram A post shared by Taylr Anne Castro (@taylranne) Пересмотрите рацион питания. То, что вы едите, также влияет на состояние волос изнутри. Обычно именно из-за авитаминоза волосы становятся сухими и ломкими. Чтобы избежать этого включите в свое ежедневное мню полезные жиры, витамины E и D, различные минералы.