Уже несколько десятков лет Ронд Рэнд заботится о красоте Анджелины Джоли и ее детей. Дерматолог наконец открыл секреты привлекательной внешности и идеальной кожи актрисы.
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Бьюти-правила Анджелины Джоли
- Как можно скорее начать ухаживать за кожей. Ронд Рэнд говорит: "Когда Джоли поняла, что будет актрисой, она решила позаботиться о своей коже. Она всегда была красивой от природы, поэтому ей не нужно было прилагать много усилий. Актриса использует санскрин, мягкое очищающее средство, продукты с антиоксидантами, оксикислотами и натуральными компонентами. Ей не нужны скрабы и средства, в составе которых много химических веществ".
- Защита от солнца. Популярная актриса начала пользоваться солнцезащитными средствами еще в юности. Ведь она знает, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу, в частности, вызывают появление пигментных пятен. Кроме использования защиты от солнца, чтобы предотвратить преждевременное старение, экс-жена Брэда Питта также носит шляпы и должным образом увлажняет кожу.
- Секрет в стабильности. "В путешествиях Анджелина также ухаживает за кожей – она не прекращает использовать продукты с оксикислотами и антиоксидантами. А когда Джоли приходит ко мне, мы стараемся аккуратно подходить к выбору процедур. Иногда, очень редко, мы делаем чистку лазером", – отмечает дерматолог звезды.
- Минимум макияжа. Анджелина Джоли наносит макияж только для съемок. В повседневной жизни она не использует декоративной косметикой, чтобы сохранить кожу в хорошем состоянии. Также она тщательно делает демакияж, а ее визажист ответственно выбирает косметику для создания мейк-апа.
- Хорошие гены. Это также играет немалую роль в красоте знаменитой женщины. "Ей повезло – она унаследовала от мамы прекрасную оливковое кожу. У Анджелины действительно хорошие гены, и со временем она становится только красивее", – добавляет Ронд Рэнд.