Ежедневный уход за телом, лицом, волосами, полостью рта настоящей леди должен быть тщательным. Татьяна советует довести уход за собой до автоматизма и перечисляет гигиенические процедуры, о которых следует обязательно помнить.
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Как ухаживают за собой леди
- Волосы. Татьяна Терсенова-Заводовская отмечает, что для французов голова и ноги женщины – самое главное. Ведь то и то сразу привлекает взгляд окружающих. Поэтому волосы нужно мыть столько, сколько требует их состояние, чтобы они имели красивый и чистый вид. Не забывайте использовать маски для шевелюры 1 раз в неделю, а также хотя бы 2 – 3 раза в месяц мойте свою расческу.
- Лицо. Директор Школы леди говорит: "В мире множество женщин, у которых по лицу невозможно определить возраст. Потому что они за собой ухаживают. Обязательно мойте лицо. И не забывайте, что и после, и перед каждым употреблением косметики кожу следует очищать и тонизировать специальными средствами. Естественно, они должны подбираться под ее тип".
- Полость рта. Зубы не нужно чистить после каждого приема пищи. Достаточно повторять процесс дважды в день: утром и вечером. По словам Татьяны Терсеновой-Заводовской, зубные пасты содержат микрочастицы, которыми можно просто содрать эмаль с зубов. Зато после еды стоит полоскать ротовую полость обычной водой. Также эксперт в теме красоты не советует есть или пить утром, пока не почистите зубы: "Между ними с вечера остаются частички пищи, которая разлагается. Они, попав в организм, могут вызвать стоматит, гастрит, язву желудка. Поэтому: встали с постели – почистили зубы. Потом уже можно выпить стакан холодной воды с лимоном".
- Тело. Душ следует принимать утром после сна. Не забывайте применять дезодоранты, чтобы избежать неприятного запаха пота. Несмотря на то, что сам по себе пот может не имеет запаха, он таки возникает во время взаимодействия пота с грязью, которая есть в порах кожи. Татьяна напоминает, что уход нужен и ногам. Для этого пользуйтесь специальными кремами, чтобы ноги не потели, а пятки были мягкими.