Своей непринужденностью и легкостью во внешности француженки могут очаровывать. Поэтому стоит узнать, что именно является залогом красоты французских женщин.
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Секреты молодости и сексуальности француженок
- Небрежная стильная укладка. Француженки не тратят время на сложные плетения, идеальные локоны или гладкие плотно зафиксированные специальным лаком пучки. Они отдают предпочтение легким манящим укладкам. Чтобы подчеркнуть естественную текстуру волос, французские красавицы делают пляжные волны, легкие начесы и подстригают густые челки. Чтобы укладка имела более эффектный вид, можно использовать текстурирующий спрей или пасту, а затем легонько помять пряди в руках. Существует и другой способ создания небрежных локонов: нанесите на влажные волосы специальный мусс и заплетите тугие косички перед сном. А утром расправьте пряди пальцами и наслаждайтесь стильной укладкой.
- Кремовые текстуры в макияже. Свежий и натуральный макияж – секрет красоты француженок. Они пользуются кремовыми румянами, легким bb-кремом вместо пудры и тенями в формате стика.
- Уход за кожей – приоритетная задача. Женщины из Франции еще с юного возраста знакомы с потребностью использовать качественные гели для умывания, крем для лица и кожи вокруг глаз. Именно поэтому им долго нет нужды прибегать к оперативному косметологическому вмешательству. Поэтому на средствах для ухода за кожей они не экономят, а вот тушь могут выбрать бюджетную.
- Стройность и активность. Фигуры у француженок бывают разные. Тем не менее они стараются поддерживать себя в форме, чтобы всегда иметь возможность вести активный образ жизни и наслаждаться различными видами досуга. Даже после обеда с бокалом белого вина и круассаном настоящая француженка пойдет домой пешком или будет кататься на велосипеде.
- Удовольствие и вдохновение каждый день. Француженки любят себя побаловать. Они никогда не жалеют времени или денег на то, что принесет им истинное наслаждение. Например, новая красная помада, комплект белья или признание любимому, что им хочется поужинать в дорогом ресторане или поехать за город на уикенд. Именно такие ежедневные радости помогают глазам француженок всегда сиять от счастья.