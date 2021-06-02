Hair-эксперты убеждены, что волосам нужно не только помогать, но и не вредить. Поэтому они назвали 7 ежедневных привычек, от которых следует избавиться.

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7 вещей, которые не следует делать со своими волосами

Агрессивно высушивать полотенцем . Мокрые волосы нельзя чрезмерно тереть полотенцем, достаточно их промокнуть. Также не ходите с тяжелым полотенцем на голове, потому что оно ослабляет волосяные луковицы. Альтернативой может служить красивый и легкий тюрбан.

. Мокрые волосы нельзя чрезмерно тереть полотенцем, достаточно их промокнуть. Также не ходите с тяжелым полотенцем на голове, потому что оно ослабляет волосяные луковицы. Альтернативой может служить красивый и легкий тюрбан. Пользоваться шампунем, который вам не подходит. Шампунь нужно выбирать не только по типу волос, но и следует обращать внимание на состояние кожи. Ведь шампунь больше влияет на корни прядей.

Шампунь нужно выбирать не только по типу волос, но и следует обращать внимание на состояние кожи. Ведь шампунь больше влияет на корни прядей. Мыть волосы слишком часто. Если вы можете мыть голову даже два раза в день: утром перед работой и вечером после занятия спортом, то стоит остановиться. Таким образом можно смыть естественный липидный барьер. Из-за этого сальные железы будут вырабатывать больше кожного сала, в результате чего волосы быстрее будут загрязняться.

Постоянно носить высокий пучок или хвост. Конечно, укладки имеют стильный вид и облегчают повседневную жизнь, но из-за постоянного натяжения луковицы волос будут ослабевать. Впоследствии волосы могут начать выпадать, а кровообращение нарушится, что приведет к головной боли.

Конечно, укладки имеют стильный вид и облегчают повседневную жизнь, но из-за постоянного натяжения луковицы волос будут ослабевать. Впоследствии волосы могут начать выпадать, а кровообращение нарушится, что приведет к головной боли. Пренебрегать термозащитой . После использования термозащиты можно не замечать мгновенного эффекта, но, если не использовать средство, то впоследствии можно пожалеть об этом.

. После использования термозащиты можно не замечать мгновенного эффекта, но, если не использовать средство, то впоследствии можно пожалеть об этом. Очень часто наносить маски для волос. Такой продукт предназначен для глубокой реконструкции и восстановления волос, но его достаточно использовать 1 раз в неделю, а не каждый день. Однако важно выполнять процедуру правильно: выжмите воду из локонов, прочешите маску по прядям, подержите определенное время, а для более эффективного результата – прогрейте, завернув шевелюру в полотенце.