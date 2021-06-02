Hair-эксперты убеждены, что волосам нужно не только помогать, но и не вредить. Поэтому они назвали 7 ежедневных привычек, от которых следует избавиться.
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7 вещей, которые не следует делать со своими волосами
- Агрессивно высушивать полотенцем. Мокрые волосы нельзя чрезмерно тереть полотенцем, достаточно их промокнуть. Также не ходите с тяжелым полотенцем на голове, потому что оно ослабляет волосяные луковицы. Альтернативой может служить красивый и легкий тюрбан.
- Пользоваться шампунем, который вам не подходит. Шампунь нужно выбирать не только по типу волос, но и следует обращать внимание на состояние кожи. Ведь шампунь больше влияет на корни прядей.
- Мыть волосы слишком часто. Если вы можете мыть голову даже два раза в день: утром перед работой и вечером после занятия спортом, то стоит остановиться. Таким образом можно смыть естественный липидный барьер. Из-за этого сальные железы будут вырабатывать больше кожного сала, в результате чего волосы быстрее будут загрязняться.
- Постоянно носить высокий пучок или хвост. Конечно, укладки имеют стильный вид и облегчают повседневную жизнь, но из-за постоянного натяжения луковицы волос будут ослабевать. Впоследствии волосы могут начать выпадать, а кровообращение нарушится, что приведет к головной боли.
- Пренебрегать термозащитой. После использования термозащиты можно не замечать мгновенного эффекта, но, если не использовать средство, то впоследствии можно пожалеть об этом.
- Очень часто наносить маски для волос. Такой продукт предназначен для глубокой реконструкции и восстановления волос, но его достаточно использовать 1 раз в неделю, а не каждый день. Однако важно выполнять процедуру правильно: выжмите воду из локонов, прочешите маску по прядям, подержите определенное время, а для более эффективного результата – прогрейте, завернув шевелюру в полотенце.
- Не ухаживать за кожей головы. Если кожа головы в плохом состоянии, то и волосы будут расти слабыми и тусклыми. Поэтому прежде всего обратитесь к трихологу, чтобы подобрал вам правильный уход за кожей головы: эксфолиант, лечебный тоник против перхоти, уменьшение выработки себума или профилактики выпадения волос.