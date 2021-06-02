Hair-експерти переконані, що волоссю потрібно не лише допомагати, але й не шкодити. Тому вони назвали 7 щоденних звичок, від яких слід позбутися.
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7 речей, яких не слід робити зі своїм волоссям
- Агресивно висушувати рушником. Мокре волосся не можна надмірно терти рушником, достатньо його промокнути. Також не ходіть з важким рушником на голові, бо він ослаблює волосяні цибулини. Альтернативою може слугувати красивий і легкий тюрбан.
- Користуватися шампунем, який вам не підходить. Шампунь потрібно вибирати не лише за типом волосся, але й слід звертати увагу на стан шкіри. Адже шампунь більше впливає на корені пасм.
- Мити волосся надто часто. Якщо ви можете мити голову навіть двічі на день: зранку перед роботою і ввечері після заняття спортом, то варто зупинитися. Таким чином можна змити природний ліпідний бар’єр. Через це сальні залози вироблятимуть більше шкірного сала, внаслідок чого волосся швидше забруднюватиметься.
- Постійно носити високий пучок або хвіст. Звісно, укладки мають стильний вигляд і полегшують щоденне життя, але через постійне натягування цибулини волосин слабшатимуть. Згодом волосся може почати випадати, а кровообіг порушиться, що призведе до головного болю.
- Нехтувати термозахистом. Після використання термозахисту можна не помічати миттєвого ефекту, але, якщо не використовувати засіб, то згодом можна пошкодувати про це.
- Дуже часто наносити маски для волосся. Такий продукт призначений для глибокої реконструкції і відновлення волосся, але його достатньо використовувати 1 раз на тиждень, а не кожен день. Проте важливо виконувати процедуру правильно: витисніть вологу з локонів, прочешіть маску по пасмах, потримайте визначений час, а для ефективнішого результату – прогрійте, загорнувши шевелюру в рушник.
- Не доглядати за шкірою голови. Якщо шкіра голови у поганому стані, то й волосини ростимуть слабкими і тьмяними. Тому насамперед зверніться до трихолога, щоб підібрав вам правильний догляд за шкірою голови: ексфоліант, лікувальний тонік проти лупи, зменшення вироблення себуму чи профілактики випадіння волосся.