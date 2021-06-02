Hair-експерти переконані, що волоссю потрібно не лише допомагати, але й не шкодити. Тому вони назвали 7 щоденних звичок, від яких слід позбутися.

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7 речей, яких не слід робити зі своїм волоссям

Агресивно висушувати рушником. Мокре волосся не можна надмірно терти рушником, достатньо його промокнути. Також не ходіть з важким рушником на голові, бо він ослаблює волосяні цибулини. Альтернативою може слугувати красивий і легкий тюрбан.

Мокре волосся не можна надмірно терти рушником, достатньо його промокнути. Також не ходіть з важким рушником на голові, бо він ослаблює волосяні цибулини. Альтернативою може слугувати красивий і легкий тюрбан. Користуватися шампунем, який вам не підходить. Шампунь потрібно вибирати не лише за типом волосся, але й слід звертати увагу на стан шкіри. Адже шампунь більше впливає на корені пасм.

Шампунь потрібно вибирати не лише за типом волосся, але й слід звертати увагу на стан шкіри. Адже шампунь більше впливає на корені пасм. Мити волосся надто часто. Якщо ви можете мити голову навіть двічі на день: зранку перед роботою і ввечері після заняття спортом, то варто зупинитися. Таким чином можна змити природний ліпідний бар’єр. Через це сальні залози вироблятимуть більше шкірного сала, внаслідок чого волосся швидше забруднюватиметься.

Постійно носити високий пучок або хвіст. Звісно, укладки мають стильний вигляд і полегшують щоденне життя, але через постійне натягування цибулини волосин слабшатимуть. Згодом волосся може почати випадати, а кровообіг порушиться, що призведе до головного болю.

Звісно, укладки мають стильний вигляд і полегшують щоденне життя, але через постійне натягування цибулини волосин слабшатимуть. Згодом волосся може почати випадати, а кровообіг порушиться, що призведе до головного болю. Нехтувати термозахистом. Після використання термозахисту можна не помічати миттєвого ефекту, але, якщо не використовувати засіб, то згодом можна пошкодувати про це.

Після використання термозахисту можна не помічати миттєвого ефекту, але, якщо не використовувати засіб, то згодом можна пошкодувати про це. Дуже часто наносити маски для волосся. Такий продукт призначений для глибокої реконструкції і відновлення волосся, але його достатньо використовувати 1 раз на тиждень, а не кожен день. Проте важливо виконувати процедуру правильно: витисніть вологу з локонів, прочешіть маску по пасмах, потримайте визначений час, а для ефективнішого результату – прогрійте, загорнувши шевелюру в рушник.