Не каждой девушке известна проблема, когда времени до выхода из дома осталось в обрез, а макияж еще не сделан. Красивый мейк-ап можно создать и в последнюю минуту, если сделать все правильно.

Вас заинтересует: "Голое" лицо, цветные стрелки, красная помада: главные бьюти-тренды лета 2021

3 лайфхака для макияжа в последнюю минуту

Внимание на коже, губах и бровях

Если не хватает времени, чтобы сделать полноценный макияж, то сосредоточьтесь лишь на 3 ключевых участках – кожа, брови и губы. Несмотря на то, что вы очень спешите, тщательно увлажните кожу и нанесите на ее крем с SPF. Убедитесь, что все сделали должным образом, а тогда начинайте маскировать мелкие недостатки на коже консилером или с помощью легкого тонального средства, который следует распределить по всему лицу. Чтобы сэкономить время, для этого шага используйте большую специальную кисть.

Также важно красиво оформить брови. Если забыть о них, то есть риск получить неопрятный вид внешности. Брови стоит подрисовывать тонким карандашом или тушью. Обладательницам темных и густых бровей от природы будет достаточно просто уложить их гелем. Что касается последнего штриха в оперативном макияже, то это должна быть помада. Выбирайте среди ярких оттенков: красных, розовых и других.

Пользуйтесь качественными продуктами

Не нужно тратить время на поиск различных средств в косметичке, которые будут выполнять только 1 функцию. Зато обратите внимание на многофункциональную косметику. Например: специальный тинт или просто удачно подобранная по цвету и текстуре помада. Применяйте 1 средство вместо теней, румян и помады. Таким образом у вас останется больше времени в довершение образа, и вы сможете создать модный монохромный мейк-ап.

Расставляйте приоритеты правильно

В результате важно, чтобы макияж вам понравился. Поэтому первым делом определите, какую часть лица вы больше всего хотите подчеркнуть. Если ваша фишка – это драматические стрелки, то оставьте время на их создание, но откажитесь от контуринга или наоборот. Чтобы успеть сделать эффектный смоки-айс, нанесите на губы прозрачный бальзам вместо яркой помады. Когда времени мало, то необходимо понимать, на что именно вы хотите его потратить.