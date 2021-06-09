На своей инстаграм-странице Барбара Палвин опубликовала уже несколько фотографий, на которых заплела свои красивые волосы в 2 простые косички. Идея для прически напоминает бьюти-образ Бритни Спирс в одном из ее старых музыкальных клипов.
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Стильная укладка на лето 2021
Симметричные косички Барбары Палвин – это одновременно милая, привлекательная и модная прическа, которой можно дополнить как пляжный образ с купальником, так и сделать их для особой вечеринки и надеть летнее платье. Преимуществом укладки также являются и то, что ее легко повторить и удобно с ней ходить в течение всего дня или вечера.
Барбару называют одной из самых очаровательных "ангелов" Victoria's Secret. Поэтому с такой прической и даже без макияжа модель имела обольстительный вид. Благодаря морской воде ее волосы идеально держали форму в хорошо зафиксированных косичках. Если вы захотите заплести косички как у известной красавицы, то можете воспользоваться соляным и текстурированным спреем.
Для создания модной прически достаточно нанести немного стайлингового мусса или крема перед началом плетения. Со временем переходите к главному процессу и заплетайте косички классическим способом. Через несколько часов вы сможете распустить волосы, поворошить их пальцами и получить легкие небрежные волны.