На своей инстаграм-странице Барбара Палвин опубликовала уже несколько фотографий, на которых заплела свои красивые волосы в 2 простые косички. Идея для прически напоминает бьюти-образ Бритни Спирс в одном из ее старых музыкальных клипов.

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Стильная укладка на лето 2021

Симметричные косички Барбары Палвин – это одновременно милая, привлекательная и модная прическа, которой можно дополнить как пляжный образ с купальником, так и сделать их для особой вечеринки и надеть летнее платье. Преимуществом укладки также являются и то, что ее легко повторить и удобно с ней ходить в течение всего дня или вечера.

Барбару называют одной из самых очаровательных "ангелов" Victoria's Secret. Поэтому с такой прической и даже без макияжа модель имела обольстительный вид. Благодаря морской воде ее волосы идеально держали форму в хорошо зафиксированных косичках. Если вы захотите заплести косички как у известной красавицы, то можете воспользоваться соляным и текстурированным спреем.

Для создания модной прически достаточно нанести немного стайлингового мусса или крема перед началом плетения. Со временем переходите к главному процессу и заплетайте косички классическим способом. Через несколько часов вы сможете распустить волосы, поворошить их пальцами и получить легкие небрежные волны.

Бьюти-секрет Барбары Палвин: если вас ждет перелет, то на это время заплетайте тугие косички, чтобы потом иметь стильные локоны. Также косички можно делать перед выходом на пляж, чтобы сохранить пряди от "выгорания" под летним солнцем.

Смотрите, как правильно заплетать косу: