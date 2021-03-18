Популярная и эпатажная американская певица продолжает удивлять своих поклонников бьюти-экспериментами с имиджем. 19-летняя звезда покрасила свои черные и зеленые пряди волос в кардинально другой цвет. Теперь Билли Айлиш – блондинка.

Hair-эксперты убеждены, что молодая знаменитость задала новый тренд, поэтому одним из самых модных оттенков для окрашивания волос будет именно такая разновидность белого. В частности, Билли дополнила прическу стильной челкой. Фотография в новом образе на инстаграм-странице исполнительницы собрала рекордное количество лайков в инстаграме.

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Билли Айлиш стала блондинкой с челкой

Певица опубликовала в своем профиле в инстаграме фотографию с обновленным цветом волос и стильной стрижкой. В публикации Билли написала: "Ущипните меня". Впоследствии она записала инстаграм-сториз и добавила подписи "блондинка" и "до свидания зеленый".

Публикация Билли Айлиш собрала рекордное количество лайков не только за историю существования ее страницы в инстаграме. Имея почти 17 миллионов лайков, фотография популярной певицы уже попала в десятку публикаций всех времен, которые больше всего понравились пользователям в инстаграме. Напомним, что перед этим скорее всего первый миллион лайков в инстаграме получило сообщение Селены Гомес на ее 26-й день рождения в 2018 году: всего за 13 минут.



Белокурые волосы Билли Айлиш / Фото из инстаграма @billieeilish

Вероятно, что Билли Айлиш готовилась к кардинальной смене имиджа. Ведь ранее она опубликовала сториз и предложила подписчикам угадать, в какой цвет она планирует перекраситься. Девушка славится своими яркими бьюти-перевоплощениями. С тех пор, как в 2015 году исполнительница Bad Guy впервые появилась на сцене, она удивляла поклонников разными цветами волос: от ледяного серого до темно-синего, а в 2019 создала свое самое известное окрашивание – ярко-зеленые корни и черные пряди. В СМИ предполагают, что теперь белая прическа певицы символизирует новое направление в музыке накануне выхода второго альбома звезды.

Реакция поклонников