Об идеальном и совершенном макияже мечтает чуть ли не каждая красавица. Однако им не удается достичь желаемого результата, даже если они придерживаются пошаговой инструкции создания мейк-апа. Ведь существуют коварные бьюти-ошибки, о которых стоит узнать как можно быстрее.