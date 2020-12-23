Неаккуратный макияж: 8 ошибок, которые мешают на пути к совершенству
Об идеальном и совершенном макияже мечтает чуть ли не каждая красавица. Однако им не удается достичь желаемого результата, даже если они придерживаются пошаговой инструкции создания мейк-апа. Ведь существуют коварные бьюти-ошибки, о которых стоит узнать как можно быстрее.
Макияж – главная составляющая ежедневной бьюти-рутины, но даже женщины, которые имеют большой опыт в его создании, могут сделать немало ошибок. Harper's Bazaar рассказал, чего не нужно делать, если вы хотите иметь идеальный макияж.
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Из-за каких ошибок макияж получается неаккуратным
- Наносите тональную основу на неподготовленную кожу. Макияж нужно начинать с очищения лица, его увлажнения и нанесения базы под мейк-ап. Чтобы тональная основа "легла" идеально, готовьте кожу к макияжу.
- Игнорируете макияж шеи. Чтобы макияж имел аккуратный вид, не забывайте наносить на лицо и шею один оттенок тонального крема.
- Ленитесь растушевывать. Четкие и графические линии теней, румян или бронзера не в моде. Ваш вид будет гармоничным и привлекательным, если вы будете хорошо растушевывать косметические продукты.
- Используете неправильный оттенок тонального крема. Прежде чем приобрести тональную основу, протестируйте ее в магазине: нанесите на щеку и посмотрите на нее при дневном свете. Также эксперты рекомендуют иметь различные тональные основы для лета и зимы. В остальное время года оттенки можно сочетать и получать идеальный тон кожи.
- Неаккуратно прорисовываете ресницы. Нанося тушь в несколько слоев, делайте это аккуратно и избегайте образования некрасивых пучков из нескольких ресниц.
- Наносите слишком много пудры. Если вы не хотите неудачно подчеркивать все мимические морщины и линии на лице, то откажитесь от толстого слоя пудры. Этот продукт должен фиксировать макияж и маскировать жирный блеск.
- Выбираете румяна, которые не подходят оттенку вашей кожи. Поэтому тщательно выбирайте цвет румян, и наносите их на яблочки щек, отводя к виску, чтобы получить эффект свежести и сияния на лице.
- Графически рисуете брови. Уже давно популярным стал тренд на натуральность в макияже. Поэтому, оформляя брови, просто подчеркивайте их форму и фиксируйте специальным гелем. При необходимости заполните пробелы между волосками карандашом соответствующего оттенка или тенями, которые будут выглядеть органично.
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