Блейк Лайвли во время светских выходов каждый раз демонстрирует прически и макияжи, которые хочется повторить. Она очаровывает не только безупречным видом, но и естественной харизмой и уверенностью в себе. Голливудская актриса успевает быть счастливой женой в браке с актером Райаном Рейнольдсом, хорошей матерью 3 детей, иметь успешную карьеру и находить в бешеном ритме жизни время на уход за волосами и косметологические процедуры. Своим примером она вдохновляет многих женщин по всему миру.

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Каждый бьюти-образ неповторимой Блейк Лайвли – это новая порция вдохновения для создания красивых причесок. Она неоднократно показывала интересные интерпретации косы, локонов и пучков. Большинство из ее лучших укладок легко может повторить каждая женщина своими руками. От голливудских кудрей до необычный косичек – выбор за вами.

6 простых шагов к волосам как у Блейк Лайвли

В интервью для издания W Magazine Род Ортега, личный hair-стилист Блейк Лайвли, рассказал о главных секретах актрисы, которые помогают ей всегда иметь прекрасную шевелюру и идеальную укладку.

Найти своего мастера : Блейк работает с Родом уже более 14 лет.

: Блейк работает с Родом уже более 14 лет. Знать, чего вы хотите : всегда готовьтесь к визиту парикмахера, тщательно обсуждайте с ним каждое изменение, делитесь идеями.

: всегда готовьтесь к визиту парикмахера, тщательно обсуждайте с ним каждое изменение, делитесь идеями. Подобрать идеальную стрижку. Ортега убежден, что все начинается с хорошей стрижки, которую нужно регулярно обновлять.

Ортега убежден, что все начинается с хорошей стрижки, которую нужно регулярно обновлять. Процесс перехода от темного цвета волос в светлый должен быть плавным. "Секрет не в том, чтобы подобрать правильный оттенок, а в том, чтобы делать все аккуратно, шаг за шагом. Чтобы сохранить волосы и добиться правильного цвета, лучше освещать определенную часть прядей за один сеанс. Вместо того, чтобы резко перекраситься из брюнетки в блондинку, лучше сделать балаяж, и с каждым разом подниматься все выше и выше к корням волос", – рассказал стилист по волосам Блейк Лайвли.

"Секрет не в том, чтобы подобрать правильный оттенок, а в том, чтобы делать все аккуратно, шаг за шагом. Чтобы сохранить волосы и добиться правильного цвета, лучше освещать определенную часть прядей за один сеанс. Вместо того, чтобы резко перекраситься из брюнетки в блондинку, лучше сделать балаяж, и с каждым разом подниматься все выше и выше к корням волос", – рассказал стилист по волосам Блейк Лайвли. Попробуйте "Волну Блейк" . Род говорит: "Блейк известна этой укладкой. Blake's waves – классика, это идет всем. Такие волны можно носить и летом, и на праздник, и на красную дорожку".

. Род говорит: "Блейк известна этой укладкой. Blake's waves – классика, это идет всем. Такие волны можно носить и летом, и на праздник, и на красную дорожку". Не злоупотребляйте средствами для волос.

В частности, в Блейк есть семейный секрет для красоты волос. Она защищает пряди от негативного воздействия окружающей среды с помощью кокосового масла, которое наносит на кончики волос перед мытьем головы.

Лучшие прически на длинные волосы на примере образов Блейк Лайвли



Роскошные голливудские локоны Блейк Лайвли на премьере уголовного триллера "Дикари" в Лос-Анджелесе, 12 июня 2012 года / Фото Getty Images



Волосы, зачесанные на одну сторону, небрежные косички и роскошный аксессуар – актриса в Голливуде на премьере "Зеленого фонаря", 15 июня 2011​ года / Фото Getty Images



Высокая небрежная коса Блейк Лайвли на 61-й премии "Эмми" в Лос-Анджелесе, 20 сентября 2009​ года / Фото Getty Images



Актриса выбрала "рыбий хвост" для премьеры "Дикарей" в Нью-Йорке, 27 июня 2012​ года / Фото Getty Images



Звездная красавица заплела 3 косички в распущенных волосах на премьеру "Джинсов-талисманов 2", 28 июля 2008​ года / Фото Getty Images



Фирменный высокий хвост Блейк Лайвли на 69-м Каннском кинофестивале, 14 мая 2016 года / Фото Getty Images Фирменный высокий хвост Блейк Лайвли на 69-м Каннском кинофестивале, 14 мая 2016 года / Фото Getty Images



Голливудская актриса с низким объемным пучком на премьере фильма "Пленные" – 67-й ежегодный Каннский фестиваль, 16 мая 2014 года / Фото Getty Images



Высокий конский хвост, окрученный волосами у основания, Блейк Лайвли на гала-конференции Института костюмов в Нью-Йорке, 1 мая 2017​ года / Фото Getty Images



Стильная косичка сбоку, Блейк Лайвли позирует возле отеля Crosby 18 августа 2018 года в Нью-Йорке​ / Фото Getty Images Стильная косичка сбоку, Блейк Лайвли позирует возле отеля Crosby 18 августа 2018 года в Нью-Йорке​ / Фото Getty Images



Эффектная прическа актрисы на торжественном фестивале Института костюмов в Нью-Йорке, 2 мая 2016​ года/ Фото Getty Images



Блейк Лайвли на торжественном фестивале Института костюмов в Нью-Йорке, 2 мая 2016​ года / Фото Getty Images



Объемный хвост в интересном исполнении, Блейк Лайвли на улицах Манхэттена 20 июня 2016 года / Фото Getty Images

Напомним, что последние ленты с участием Блейк Лайвли – это триллеры: "Простая просьба", "Ритм-секция". Теперь актриса готовится к роли убийцы в фильме "Леди-киллер".