Больше естественности: 3 модные женские стрижки, от которых в восторге все француженки

Француженки убеждены, что с волосами нужно производить как можно меньше манипуляций. Поэтому модные женские стрижки во Франции – естественные.

Француженкам важно, чтобы стрижка соответствовала философии их жизни. Hair-стилист Роман Сис отмечает, что французские девушки предпочитают беззаботную изысканность в стиле стрижек. Они всегда в поиске максимального комфорта, избегают идеального глянцевого вида, особенно при создании причесок.

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Если вы также поклонница непринужденных, расслабленных и одновременно роскошных образов, берите пример с француженок по подходу к выбору укладок. Вдохновляйтесь модными женскими стрижками 2022 года, которые нравятся парижанкам и не только.

Модные стрижки, от которых француженки в восторге

Французский боб

Трендсеттеры и hair-стилисты признают френч-боб одной из самых модных стрижек этого года. Прическа характерна очень коротким бобом с ровным срезом, часто ее дополняют челкой. Вариант будет идеальным для женщин, которые не желают тратить много времени на укладку волос. Стрижка – универсальная: подойдет как обладательницам прямых, так и волнистых волос.



Модная стрижка / Фото с инстаграммы @gabinascimentohair

Длинные волосы с челкой

Стиль Джейн Биркин вдохновляет многих француженок изменять имидж. Особого внимания заслуживает стрижка актрисы – удлиненная челка в сочетании с длинными волосами. Прическа выглядит изящно и непринужденно. Ведущие hair-стилисты рассказывают, что в 2022 челка достигнет пика своей популярности. Например, на показах мировых брендов можно было увидеть немало вариаций расслабленной и небрежной челки.



Стильный вид волос / Фото с инстаграммой @juliesfi

Шегги

Каскадная многослойная стрижка шегги пережила возрождение в этом году, и именно француженки возглавили его. Эта вневременная французская прическа является чем-то средним между длинными и короткими волосами и имеет мягкие текстурированные слои, подчеркивающие небрежный образ французской женщины. Техника похожа на олдскульную лесенку, но выполняется в хаотическом порядке, благодаря чему стрижка неприхотлива в укладке и образует эффектный объем.



Французский стиль стрижки / Фото с инстаграммы @camillecharriere