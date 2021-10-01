Любая ошибка при уходе за кожей с акне может только ухудшить ситуацию. Чтобы их избегать, прежде всего нужно узнать, чего нельзя допускать в своей бьюти-рутине.
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Как ухаживать за кожей с акне: 5 ошибок
- Чрезмерно очищаете кожу. Дерме свойственно быстро продуцировать себум, поэтому со временем появляется жирный блеск, но не стоит стремиться как можно быстрее избавиться от этого и умывать лицо 5 – 6 раз в день. Таким образом вы можете ухудшить состояние кожи. Ведь во время очищения мы травмируем защитный липидный барьер кожи, она становится сухой, а бактериям легче проникнуть в поры и вызвать новое воспаление.
- Использование тканевого полотенца. Больше всего бактерий накапливается на полотенцах для лица, которые постоянно остаются во влажной и теплой ванне. Во время контакта с лицом такое полотенце возвращает вам все микробы после каждого умывания. Отличной альтернативой могут служить одноразовые бумажные полотенца. Хранить их стоит в темном сухом шкафчике.
Уход и кожа с акне / Фото з інстаграму @aliya.lucas
- Отказ от увлажнения. Увлажнение требуется не только сухой коже. Пренебрежение этим шагом в бьюти-рутине может ухудшить состояние акне: обезвоженная дерма производит много себума, пытаясь защитить себя от сухости. Чрезмерное количество себума приводит к появлению новых воспалений. Отдавайте предпочтение увлажняющей косметике с легкими формулами и без комедогенных компонентов, например, глицерин, водоросли и молочная кислота.
- Эксфолиация. Скрабы даже с маленькими абразивными частицами способны травмировать кожу, нарушая ее защитный барьер и делая ее более уязвимой для бактерий. Тем не менее эксфолиация является необходимой для любого типа кожи, поэтому можно пользоваться энзимной пудрой, мягкими пилингами и лосьонами с кислотами, специально предназначенными для жирной дермы.
- Применение средств со спиртом. Некоторые спирты могут нейтрализовать заражение и жирность дермы. Однако чрезмерное использование бьюти-продуктов с содержанием спирта будет агрессивно разрушать защитный барьер кожи, открывая путь бактериям. Поэтому ищите на полках косметических лавок мягкую косметику, без агрессивного действия и с пометкой alcohol free.