Коже с акне нужен правильный уход. В стремлении улучшить ситуацию многие женщины допускают роковые ошибки. Если у вас жирная и склонная к воспалению кожа, то ее не нужно слишком часто очищать, пользоваться полотенцем из ткани и не делать еще кое-чего. Узнайте об этих ошибках подробнее.