Ванна может выполнять несколько функций. В частности, прием ванны – действенная процедура для расслабления и улучшения состояния кожи. Чтобы получить больше пользы от процесса, можно добавить в воду ингредиенты, в зависимости от эффекта, который вы хотите иметь в результате.

Уход за телом должен быть комплексным. Ванна с разнообразными полезными добавками поможет снять напряжение с мышц, будет питать кожу питательными веществами, улучшая ее состояние.

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С морской солью

В ванну можно добавить морскую соль – это самый простой способ сделать процедуру полезной. Морская соль содержит немало различных минералов, которые положительно влияют на организм. В частности, ингредиент помогает улучшить здоровье суставов, смягчает кожу и подготавливает ее к нанесению средств по уходу, которые впитываются в тело эффективнее после ванны.

С солью Эпсома

Соль Эпсома – это сульфат магния. У компонента с морской или каменной солью похожая лишь кристаллическая структура, а обладают вещества совершенно разными свойствами. В соли Эпсома большое содержание серы и магния, которые могут нормализовать многие привычные процессы в организме. Если регулярно принимать ванну с солью Эпсома, то можно восполнить дефицит магния, который необходим для проведения более 325 биохимических реакций и без него не состоится любой процесс в нашем теле: от мышечной до мозговой деятельности.

С ромашкой

Растение обладает превосходным успокаивающим эффектом, независимо от метода его использования (внутреннего или внешнего). Чтобы ванна согрела вас, расслабила организм, обеспечила спокойный и здоровый сон, положите в воду несколько пакетиков ромашкового чая и ложитесь в воду.

С имбирем

Преимущество имбиря – разогревающий эффект. А ванна с имбирем стимулирует обменные процессы в организме и укрепляет иммунитет, смягчает кожу и даже борется с целлюлитом. Для особой пользы процедуры натрите имбирь на терке и добавьте несколько столовых ложек в воду, смешав со стаканом морской соли, затем наслаждайтесь ванной.

Щелочные ванны

Еще когда-то в Древнем Египте и Римской империи люди прибегали к совершенствованию приема ванны. Щелочные ванны – это добавление к воде соли (желательно морской) и обычной пищевой соды. Кислота и щелочь содержат разное количество ионов водорода, благодаря чему запускают процесс осмоса, ведь щелочь притягивает к себе кислоты. Поэтому, когда вы лежите в воде с содой, то щелочь извлекает кислоты из организма, накопленные шлаки и токсины. Таким образом можно эффективно очистить организм, укрепить иммунитет и замедлить процессы старения.

Экспериментируйте с добавками, чтобы ванна приносила вам не только удовольствие, но и пользу.