Волосы на теле имеют свойство выпадать и становиться реже. Обычно такой процесс влечет за собой гормональные перенастройки в организме, стресс, нервное напряжение или дефицит витаминов. Это также касается ресниц и бровей. Поэтому только комплексный подход поможет восстановить состояние ресничек.

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Как сделать ресницы гуще и длиннее в домашних условиях

Очистка

Ресницы необходимо тщательно очищать от туши или других косметических средств. Остатки косметики не только закупоривают поры и загрязняют кожу, но и портят ресницы. Демакияж следует проводить аккуратно, а не тереть сильно ресницы, чтобы не вызвать раздражение или повреждение. Достаточно приложить ватный диск, хорошо вымоченный в жидкости для снятия макияжа, затем очищать лицо плавными движениями вниз.

Масла

Использование различных масел поможет отрастить ресницы. Для этого прекрасно подойдет касторовое, репейное или масло абрикосовой косточки, а также – из листьев красильной вайды. Преимуществом народных продуктов является то, что они бюджетны, и приобрести их можно в любой аптеке. Каждый вечер перед сном наносите масло ватной палочкой на ресницы по линии роста волос, чтобы питать их и ускорять рост. Не забудьте перед использованием проверить, не вызовет ли масло аллергической реакции.

Расчесывание

Регулярно расчесывать нужно не только волосы на голове, но и ресницы, в частности, после приема ванны или душа. Для проведения процесса лучше подойдет закругленная щеточка, которую можно смачивать в масле для роста ресниц. В результате вы получите эффект, напоминающий ресницы после ламинирования. Добавим, что он не будет слишком продолжительным.

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Отказ от наращивания

Если вы хотите отрастить ресницы и сделать их более густыми, то придется на время отказаться от наращивания, которое приводит к выпадению натуральных волос и замедляет их рост. Вы скоро сможете увидеть результат.

Сыворотки

Косметические бренды создают специальную косметику для роста и объема ресниц. Особого внимания заслуживают сыворотки. Они бывают разными, в частности гормональными, ночными, дневными и так далее. Прежде чем потратить деньги и приобрести сыворотку, которая может не подойти вашим индивидуальным потребностям, посоветуйтесь с косметологом.