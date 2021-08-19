Визажист, мастер-бровист, основатель Hidden Beauty Space, Карина Алиева назвала наиболее распространенные причины выпадения бровей. Интересно, что эти факторы являются неожиданными.

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11 причин выпадения бровей

Брови могут выпадать по многим причинам. На это влияют взаимосвязанные процессы в организме. Эксперты различают два типа факторов, которые приводят к проблеме с красотой и здоровьем. Среди них: неправильное механическое или химическое действие, а также выпадение, вызванное внутренними процессами.

Первую группу стоит рассмотреть подробнее.

Химическое воздействие на брови. Агрессивные химические манипуляции, в частности осветление и ламинирование бровей, могут травмировать структуру волос, из-за чего они будут разрушаться, становиться ломкими и впоследствии выпадать.

Агрессивные химические манипуляции, в частности осветление и ламинирование бровей, могут травмировать структуру волос, из-за чего они будут разрушаться, становиться ломкими и впоследствии выпадать. Неправильное окрашивание в домашних условиях. Бровисты убеждены, что проводить самостоятельное окрашивание бровей дома не нужно. Если вы делаете это неправильно, то навредите волосам. Важно, чтобы краска не была агрессивной, а кожа – недостаточно очищенной или увлажненной. Обо всем стоит позаботиться заранее. В случае однократной ошибки брови не начнут выпадать, но постоянные вредные процедуры негативно повлияют на их состояние.

Бровисты убеждены, что проводить самостоятельное окрашивание бровей дома не нужно. Если вы делаете это неправильно, то навредите волосам. Важно, чтобы краска не была агрессивной, а кожа – недостаточно очищенной или увлажненной. Обо всем стоит позаботиться заранее. В случае однократной ошибки брови не начнут выпадать, но постоянные вредные процедуры негативно повлияют на их состояние. Неправильный массаж. Массаж бровей считают классической процедурой, хотя ее также следует выполнять качественно и осторожно. Интенсивные агрессивные массажи руками или с помощью скребка, различных роликом или гуаша могут вызвать выпадение бровей. Сильное механическое трение бровей ускорит процесс выпадения и обновления волос.



Что мешает иметь красивые брови / Фото из инстаграма Кары Делевинь

К другой группе причин относят внутренние процессы в организме.

Стресс (ситуативный или хронический), который негативно влияет на общее состояние организма.

Проблемы со щитовидной железой.

Строгие диеты.

Прием новых лекарств или препаратов, которые обычно сопровождаются выпадением волос (побочный эффект).

Анемия.

Авитаминоз.

Изменение температуры, в частности в осенне-зимний период.

Возрастные особенности.



Брови выпадают по веской причине / Фото из инстаграма Кары Делевинь

Не стоит прибегать к самолечению. В случае серьезной причины, спровоцировавшей выпадение бровей, нужно обратиться к специалисту. Он проконтролирует этот процесс и назначит правильное лечение. Иногда по незнанию можно еще больше себе навредить.