Интересно и динамично: как быстро сделать стильную укладку с легкими волнами

Прямые пряди всегда имеют актуальный и непринужденный вид. Однако иногда можно заменить их легкими волнами – укладка, которая придаст образу интересности и динамичности. Главное ее преимущество прически в том, что ее легко и быстро можно повторить своими руками с любым уровнем подготовки.

Легкие волны на волосах девушки особенно красиво смотрятся летом в сочетании со стильным нарядом. Если вы планируете создать такую модную прическу, то вам понадобится не более 15 минут и несколько советов от hair-стилиста салона красоты Peach Никиты Бугаева.

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Как быстро сделать стильную укладку с легкими волнами

Сначала пройдите этап подготовки, который облегчит будущую задачу. Перед укладкой выберите стайлинговое средство, чтобы создать прикорневой объем. Среди средств для добавления волосам объема обратите внимание на муссы, текстурированные спреи для мягкого объема и термозащиту.

После создания прикорневого объема тщательно высушите всю длину волос. Сушить пряди нужно без брашинга, не полировать их. Такой бьюти-лайфхак поможет укладке держаться в течение всего дня без изменений.

Главным этапом создания стильных волн является именно закручивание. Пряди накручивайте с помощью специального термоприбора, но при этом не трогайте концы волос, чтобы сохранить длину прически. Начинайте закручивать волосы от лица возле участка висков: держите плойку вертикально, чтобы сделать правильные локоны. Когда вы накрутите все волосы, дайте им остыть от 3 до 5 минут. Затем аккуратно взъерошите локоны пальцами, формируя легкую волнообразную текстуру по всей длине. Для облегчения процесса можно использовать фиксирующий спрей, сухой шампунь или спрей для придания текстуры.

Наслаждайтесь своим привлекательным видом с новой стильной укладкой!