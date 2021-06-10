Цікаво і динамічно: як швидко зробити стильну укладку з легкими хвилями

Прямі пасма завжди мають актуальний і невимушений вигляд. Проте інколи можна замінити їх легкими хвилями – укладка, яка додасть образу цікавості і динамічності. Головна її перевага зачіски у тому, що її легко і швидко можна повторити своїми руками з будь-яким рівнем підготовки.

Легкі хвилі на волоссі дівчини особливо красиво виглядають влітку у поєднанні зі стильним вбранням. Якщо ви плануєте створити таку модну зачіску, то вам знадобиться не більше 15 хвилин і декілька порад від hair-стиліста салону краси Peach Нікіти Бугаєва.

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Як швидко зробити стильну укладку з легкими хвилями

Спочатку пройдіть етап підготовки, який полегшить майбутнє завдання. Перед укладкою виберіть стайлінговий засіб, щоб створити прикореневий об’єм. Серед засобів для додавання волоссю об’єму зверніть увагу на муси, текстурувальні спреї для м’якого об’єму і термозахист.

Після сформування прикореневого об’єму ретельно висушіть всю довжину волосся. Сушити пасма потрібно без брашингу, не полірувати їх. Такий б’юті-лайфхак допоможе укладці триматися протягом всього дня без змін.

Головним етапом створення стильних хвиль є саме закручування. Пасма накручуйте за допомогою спеціального термоприладу, але при цьому не чіпайте кінці волосся, щоб зберегти довжину зачіски. Починайте закручувати волосся від обличчя біля ділянки скронь: тримайте плойку вертикально, щоб зробити правильні локони. Коли ви накрутите все волосся, дозвольте йому вистигнути від 3 до 5 хвилин. Потім акуратно скуйовдіть локони пальцями, формуючи легку хвилеподібну текстуру по всій довжині. Для полегшення процесу можна використовувати фіксуючий спрей, сухий шампунь або спрей для надання текстури.

Насолоджуйтеся своїм привабливим виглядом з новою стильною укладкою!