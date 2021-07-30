Боб – это стрижка, которая не поддается течению времени. Ее вариаций существует много, но в 2021 году настоящим хитом стал короткий боб, который вернулся из прошлой эпохи. Такой стиль стрижки не теряет своей актуальности, но каждый год меняется, внося нотки последних hair-трендов.
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Все чаще в инстаграме можно увидеть селебрити и блоггеров, которые позируют с коротким ровным бобом, который имеет свежий и роскошный вид одновременно. Еще 20 лет назад такой прической могли похвастаться Кэмерон Диас и Натали Портман, а теперь crop bob выбирают Кайя Гербер и другие инфлюенсеры. Возможно, и вы воодушевитесь их идеями практической стрижки.
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Преимущества стрижки боб
- Идеальный вариант, если вы хотите попробовать короткую стрижку, но не решаетесь на ультракороткую длину.
- Подойдет обладательницам тонких волос, ведь обладает свойством визуально добавлять объема.
- Стрижка будет иметь красивый вид и на прямом и густом типе волос, а с помощью структурирования ей можно будет придать желаемую форму.
- Не требует особого ухода, и укладывать боб не понадобится много времени.
Мягкий срез, как в Кайи Гербер
Меган Гуд с боковым пробором
С густой челкой
Объемный и воздушный боб