Боб – это стрижка, которая не поддается течению времени. Ее вариаций существует много, но в 2021 году настоящим хитом стал короткий боб, который вернулся из прошлой эпохи. Такой стиль стрижки не теряет своей актуальности, но каждый год меняется, внося нотки последних hair-трендов.

Вам будет интересно: Окрашенные волосы в отпуске: как защитить цвет локонов от солнца и соленой воды

Все чаще в инстаграме можно увидеть селебрити и блоггеров, которые позируют с коротким ровным бобом, который имеет свежий и роскошный вид одновременно. Еще 20 лет назад такой прической могли похвастаться Кэмерон Диас и Натали Портман, а теперь crop bob выбирают Кайя Гербер и другие инфлюенсеры. Возможно, и вы воодушевитесь их идеями практической стрижки.

Сексуальная стрижка с 90-х снова на пике популярности

Преимущества стрижки боб

Идеальный вариант, если вы хотите попробовать короткую стрижку, но не решаетесь на ультракороткую длину.

Подойдет обладательницам тонких волос, ведь обладает свойством визуально добавлять объема.

Стрижка будет иметь красивый вид и на прямом и густом типе волос, а с помощью структурирования ей можно будет придать желаемую форму.

Не требует особого ухода, и укладывать боб не понадобится много времени.

Мягкий срез, как в Кайи Гербер

Меган Гуд с боковым пробором

С густой челкой

Объемный и воздушный боб