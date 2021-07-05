Иногда жизнь можно облегчить с помощью действенных лайфхаков. Однако не всегда они бывают безопасными, особенно если это касается вашего внешнего вида.

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Бьюти-советы из тиктока, которые работают

Слагинг

Слагинг – это лайфхак для красоты, который можно увидеть у многих бьюти-блоггеров из тиктока. Прием предполагает покрытие лица густым слоем увлажняющего крема или вазелина, который нужно оставить на ночь, чтобы в итоге получить увлажненную кожу. "Эта тенденция зародилась в Южной Корее, где в моде влажная и налитая кожа", – объясняет Мэллори Гурон, стратег по красоте и здоровью в Fashion Snoops. В конце концов, тренд попал в TikTok, где и получил всемирную известность.

По словам дерматолога доктора Муниба Шаха, слагинг может быть отличным способом, чтобы удержать влагу и восстановить поврежденный кожный барьер. "Очистите кожу, нанесите свой любимый увлажняющий крем, а затем выбранную мазь", – говорит он. "Я не рекомендую сочетать эту процедуру с такими активными ингредиентами, как ретинол или отшелушивающая кислота, ведь их действие может усилиться. Наносите окклюзионные увлажняющие средства только на деликатные ингредиенты".

SPF-контуринг

Кожу можно сделать более светлой в одном месте и загорелой в другом с помощью SPF-контуринга. Для этого солнцезащитное средство нужно наносить на участки кожи, которые не должны загореть. Таким образом результатом будет – эффект контуринга. Эту тенденцию из TikTok Мэллори Гурон описывает, как "категорическое "нет!" для любой бьюти-рутины". "Это невероятно опасный и разрушительный метод, ускоряющий старение", – говорит она. "Воздействие солнечных лучей на незащищенную кожу приводит не только к преждевременному старению и ожогам, но и к раку кожи. Нет, спасибо!".

Но доктор Шаха более одобрительно относится к этому тренду. "Я видел, как некоторые люди использовали SPF-30 на местах для контуринга, а SPF-50 на всем лице – хотя я и не рекомендую такой способ, это не самое худшее, что я видел в TikTok", – говорит он. "Я рекомендую как минимум защищать кожу с помощью SPF-30 и более, нанося его повторно каждые 2 часа".

Депиляция наждачной бумагой

Из-за тікток бритье ног с помощью наждачной бумаги стало настоящим трендом. Однако доктор Шах не советует повторять бьюти-лайфхак дома. Он объясняет: "Наждачная бумага, безусловно, может удалить волосы, но это ужасно, потому что также удаляется кожа. Это может привести к гиперпигментации и рубцеванию, особенно потому, что раны на ногах медленно заживают".

Гурон соглашается: "Наждачная бумага – это не только неэффективный способ удаления волос (удаление волос станком и восковая депиляция безопасны для кожи и в то же время мягко ее отшелушивают), но и один из трендов тиктока, который может нанести вред, даже если вы решили просто попробовать".

Питье хлорофилла

Употреблять хлорофилл внутрь стало популярной велнес-тенденцией, когда на просторах тиктока в десятках видео демонстрировали сомнительные преимущества процедуры. Тиктокеры уверяли, что распитие хлорофилла поможет улучшить состояние кожи и уменьшить количество высыпаний, повысит уровень энергии, уменьшит неприятный запах изо рта и улучшит аромат тела. Хлорофилл – это растительный пигмент, который играет важную роль в фотосинтезе. "Теория заключается в том, что хлорофилл, который поддерживает жизнь растений благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам, так же полезен для здоровья и благополучия человека", – объясняет Гурон.

Доктор Шах кажется менее убежденным: "Он действительно обладает потрясающими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, но просто сейчас о нем слишком много говорят в социальных сетях".

По словам доктора Шаха, было проведено несколько исследований, подтверждающих, что хлорофиллин (производная хлорофилла) может быть полезен для лечения высыпаний при местном применении. "Однако не было доказано, что жидкий хлорофилл имеет те же преимущества", – говорит доктор Шах. "Это относительно безопасно, но существует небольшой риск развития фототоксических высыпаний "псевдопорфирии" от употребления хлорофилла". Вместо этого доктор Шах рекомендует более простой и приятный метод: есть больше зеленых овощей, таких как шпинат, капуста и брокколи, которые отмечаются высоким содержанием хлорофилла и не вызывают неприятных побочных эффектов.

Микронидлинг

Косметическую процедуру "микронидлинг" проводят дермароллером, который крошечными иглами прокалывает кожу, чтобы активизировать процесс выработки коллагена, разгладить, укрепить, тонизировать дерму.

Однако такую процедуру должен делать специально обученный врач, чтобы получить желаемый результат. Зато некоторые тиктокеры проводят микронидлинг самостоятельно, чем вызывают негативные последствия. Доктор Шах говорит: "В процессе микронидлинга на коже остаются маленькие отверстия, которые позволяют проникать бактериям и аллергенам. Если кожа или устройства не чисты, это может привести к заражению". Другими словами, не пробуйте повторить эту процедуру дома.