Карантинные реалии вносят коррективы не только в наши планы, но и в наш вид. С каждым выходом в свет, мы должны учитывать собственную и чужую безопасность и надевать один из самых больших атрибутов пандемии–маску. Многим женщинам, которым нравится носить помаду, знакома та боль, когда она пачкает маску и все ваше лицо. Поэтому, как носить помаду так, чтобы мейкап оставался "на месте"–читайте далее

Иногда так хочется добавить акцента в макияж, подчеркнуть удачные черты лица и заставить его "светиться" свежестью, поэтому в руки попадает любимая помада. Так кто же сказал, что из-за карантина нужно отказываться от желания выглядеть красиво, даже если и нужно одевать маску.

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Как сохранить помаду на губах под маской

Первое, что нужно сделать, чтобы помада хорошо "легла" – это подготовить губы. Проскрабируйте кожу губ, а затем нанесите увлажняющий бальзам. Это поможет избежать сухости и сделает ваши уста мягкими.



Как сохранить помаду под маской / Фото Pixabay

Если вы собираетесь надевать маску, то лучше красить губы матовой помадой или же тинтом. Таким образом, косметика не размажется и не вымажет вам маску, как это сделала бы помада с кремообразной структурой. Также перед нанесением, стоит использовать так называемую "базу" под помаду – карандаш. Карандаши хорошо пигментированы и стойкие и с ними любой макияж губ продержится дольше.



Как сохранить помаду под маской / Фото Pixabay

Лучше зафиксировать помаду поможет обычная прозрачная пудра. Важно "не переборщить" с фиксатором, чтобы не испортить весь мейкап. Этот бьюти-секрет защитит ваш макияж от неприятностей в виде размазанных пятен на маске, и сохранит ваш безупречный вид надолго.