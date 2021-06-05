Экологичная и натуральная: что делает косметику безопасной для окружающей среды

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Праздник должен напомнить людям, что именно они могут значительно повлиять на сохранение экологии. Например, на рынке красоты есть множество продуктов, которые изготавливают неэкологичным путем из синтетических компонентов, что впоследствии будет загрязнять окружающую среду. Поэтому об этом стоит узнать больше.

В последнее время маркировку organic используют как маркетинговый ход. Однако оно требует специальной сертификации: соответствия жестким требованиям, которые определяют способы экстракции веществ, обработки земли и тому подобное. Это также относится к пометкам "зеленая косметика" и "экологически чистая".

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Чтобы косметика была действительно натуральной и безопасной для окружающей среды, в составе продукта не должно быть синтетических красителей и отдушек, только сертифицированные, а также синтетических консервантов, силиконов, производных нефтехимии, химических УФ-фильтров, четвертичных солей аммония, полученных из синтетических жирных кислот. Количество натуральных (качество которых подтверждено) ингредиентов, полученных экологическим способом, должно составлять не менее 95 процентов.

Основные принципы изготовления органической и растительной косметики

Производство не должно вредить окружающей среде.

Методы производства не должны кардинально менять химические свойства ингредиентов.

Производитель должен вести документацию таким образом, чтобы можно было проследить всю цепочку от производителя сырья до конечного потребителя.

Тару и упаковку должны изготавливать из веществ, которые разлагаются и подвергаются вторичной переработке. А также не наносят вреда экосистеме материалов.

Действительно органическая и растительная косметика, изготовление которой не вредит окружающей среде, может допускать в своем составе содержание ингредиентов животного происхождения. Но лишь при условии, что их получили этическим способом – без вреда животным. Что касается компонентов растительного происхождения, то их должны выращивать в экологически чистых хозяйствах, которые ежегодно проходят сертификацию. Также такие ингредиенты собирают в местах естественного роста под серьезным контролем.



Особенности натуральной косметики / Фото Pexels

Какие составляющие в косметике вредят окружающей среде