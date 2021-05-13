В современном мире косметика может не только помогать подчеркивать вашу красоту, но и вредить экологии. Как следствие – появление трендов на осознание потребления, cruelty-free и даже на отказ от косметики.
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Экодружественные правила Анны Гресь
- Zero-waste в косметике. Анна Гресь советует хорошо думать и консультироваться с косметологом перед покупкой косметического средства, а также минимизировать количество ватных дисков. "Производство хлопка очень не экологичный процесс, который загрязняет окружающую среду. Получается, мы этими спонжами протираем лицо и выбрасываем, а они не разлагаются в окружающей среде, их надо сдавать на сжигание. Поэтому лучше купить многоразовые спонжи или вытирать лицо микрофибровой тряпочкой, у меня такая есть", – говорит экоактивистка.
- Выбор косметики с учетом сохранения окружающей среды. Звезда всегда ищет значок кролика на упаковке косметики. Такое изображение означает, что продукт не тестировали на животных, и он не содержит в своем составе компонентов животного происхождения. Также стоит обращать внимание на значок в виде 3 стрелок, который указывает, что упаковка частично или полностью сделана из переработанных материалов.
- Состав. Относительно характеристики состава средств для лица и тела, Анна консультируется со своим косметологом, которому доверяет. Эксперт читает состав и рассказывает девушке о плюсах и минусах конкретного средства.
- Косметика, от которой отказалась. Анна Гресь не наносит макияжа в повседневной жизни. Взамен она наладила свой рацион, подобрала правильный и качественный уход для кожи, после чего больше нет нужды использовать тональный крем. Актриса добавляет: "Экологический образ жизни путем отказа от косметики я полностью поддерживаю. Отказ от косметики – показатель осознанности и принятия себя".
- Тренды, отжившие свое. Анна говорит, что это слишком яркие мейк-апы, начесы и лаки с блестками. В то же время считает особенно актуальным тренд на естественную красоту и правдивый образ.
- Косметичка Анны Гресь. Несмотря на то, что девушка сейчас не пользуется декоративной косметикой, она до сих пор хранит ее в косметичке. Добавляет, что выбрасывать купленное – не экологично. Иногда Анна наносит на лицо минеральную пудру производства ее подруги и тушь – на ресницы.