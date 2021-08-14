Красиво и привлекательно можно выглядеть в 40 лет и без инъекционного вмешательства. Для этого следует позаботиться о своей внешности и здоровье еще в 20.

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Что делать в 20, чтобы быть красивой в 40

Здоровый сон. Чтобы долго оставаться красивой, иметь хорошее настроение и самочувствие, стоит правильно организовывать свой вечер. Эксперты советуют ложиться спать в промежутке между 22:00 и 23:00. Перед сном не употребляйте энергетические напитки, много не ешьте и старайтесь не выполнять умственные или физические нагрузки. Из-за чрезмерного возбуждения вам будет трудно заснуть. Вместо этого вечером следует насладиться теплым душем или ванной, тишиной и свежим воздухом в спальне.

В частности, заранее нужно выбрать комфортную кровать, подушку и одежду для сна. Хирурги-ортопеды убеждены, что жесткие матрасы и невысокие или ортопедические подушки являются полезными для здоровья.

Избегание стресса. Чтобы стресс не привел к серьезным заболеваниям, старайтесь при любых условиях позитивно настраивать себя. Поймите, что разные ситуации иногда просто невозможно контролировать, боритесь с инстинктивной злостью и пассивной агрессией. Действенными методами, которые помогают избегать стресса, являются йога, медитация, тай-цзы и другие способы релаксации.

Правильное питание. На базе сбалансированного рациона строится состояние общего самочувствия, хорошее настроение и привлекательность внешности. Что касается основных правил питания: ешьте, когда чувствуете голод, тщательно пережевывайте каждый кусочек пищи, во время потребления здоровых продуктов концентрируйтесь на процессе. Также диетологи советуют разделить дневное питание на 4 – 5 небольших приемов пищи вместо 2 – 3 крупных (меню 1 приема ограничивайте 4 блюдами, ешьте в спокойной атмосфере, не запивая блюда напитками). Кроме этого, стоит отказаться от вредных продуктов и иногда устраивать разгрузочные дни, когда будете пить фреши и есть свежие фрукты. Таким образом вам удастся очистить кишечник, улучшить иммунитет и кожу лица.

Спорт. Если в вашей жизни не будет никаких физических нагрузок, то в организме могут случаться сбои. Попробуйте начать с выполнения простых упражнений. Первым делом следует разделить нагрузку на организм на аэробные или кардио (бег, велоспорт, плавание, гребля, лыжи), силовые, а также тренировки для растяжки и гибкости тела. Красоте и стройности может также способствовать практика "Сурья намаскар" или "Приветствие солнцу" – комплекс упражнений, который ускоряет обмен веществ, омолаживает суставы и заставляет работать все группы мышц. Еще к одному приятному виду спорта можно отнести секс. По данным медиков из Университетского госпиталя Женевы, регулярные занятия сексом в любом возрасте снижают уровень "плохого" холестерина в крови и разжижают ее, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания, передает Estet Portal.