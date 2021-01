Модельная деятельность и внешность Кендалл Дженнер вызывает восхищение у ее поклонников по всему миру. Длинные ноги, рельефный пресс и стройная талия – визитка популярной модели. Если вы тоже хотели бы идеальную фигуру, то стоит узнать, как это удалось Кендалл.

Кендалл Дженнер неоднократно упоминала, что ей повезло с генетикой, но поддерживать идеальные формы ей бы не удалось без спорта и правильного питания. Harper's Bazaar рассказал, что ест и как тренируется знаменитость.

Как питается Кендалл Дженнер

У модели сбалансированный и строгий рацион питания. Между главными приемами пищи она не позволяет себе лишние вредные перекусы. Утро Кендалл начинается с завтрака, который состоит из авокадо и яйца или овсянки. Звезда обращает внимание на то, что больше хочет ее организм. Несмотря на то, что блюда, которые модель ест утром, являются калорийными, они наполняют ее энергией, поэтому чувство голода у нее еще долго нет. На обеденном столе красавицы обычно есть курятина, гарниром к которой служит бурый рис, киноа или свежие овощи. Для Кендалл важно, чтобы в ее меню преобладали белки: растительные и животные.

Если знаменитая красавица чувствует необходимость в перекусе, то она выбирает хумус со свежими овощами. Такой снек не только утоляет голод, но и питает организм полезными веществами. Задолго перед сном Кендалл ужинает сушами или веганской овощной пастой с томатным соусом. Пасту она любит, но ради идеальных форм ест ее редко.

Кендалл Дженнер иногда устраивает для себя читмил (день, когда можно съесть что-то "запретное"). Тогда она выбирает не сладкий десерт, а скорее фасфуд. В своем интервью модель отмечала, что обожает пиццу, бюргеры, картошку фри, куриные крылышки. Сладости не нравятся ей, но замороженный йогурт звезда любит. Кендалл упоминала об этом неоднократно в семейном реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians.

Как тренируется Кендалл Дженнер

Старшая Дженнер не скрывает, что ей повезло с генетикой. Однако спорт занимает значительное место в жизни знаменитости. Она сочетает различные виды физических нагрузок, чтобы не терять интерес. Среди них: кикбоксинг, силовые и кардиотренировки с тренером Гуннара Петерсон. Если у модели нет возможности пойти на тренировку, то она проводит его дома.

Комплекс упражнений для домашней тренировки Кендалл:

планка на локтях;

планка на вытянутых руках;

боковая планка;

планка со скручиваниями;

выпады;

приседание;

выскакивание;

велосипед;

скручивание;

отжимание.

Каждое из упражнений нужно повторить по 20-25 раз минимум по 3 подхода. Благодаря такой рутине Кендалл держит все группы мышц в тонусе.

Советы для здоровья

Работа Кендалл Дженнер стрессовая. Моделям необходимо заботиться не только о мышцах, но и нервной системе. Чтобы поддерживать свое ментальное здоровье в норме и избегать тревожного ощущения, Кендалл обращается к трансцендентальной медитации, которую она практикует уже в течение 4 лет. Знаменитая красавица говорит, что теперь она может контролировать свои эмоции и не волноваться за разные глупости.

Помимо медитации, Кендалл также помогает сформированный режим сна. Она спит каждую ночь по 7-8 часов.