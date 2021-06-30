Целлюлит – это одно из ключевых препятствий для женщин, чтобы чувствовать себя красивой и уверенной. К сожалению, большинство косметических средств неэффективны в борьбе с целлюлитом, а специальные процедуры дорогостоящие и требуют регулярного проведения. Поэтому появление целлюлита легче предотвратить, чем потом лишиться его.