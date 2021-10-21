Для осеннего макияжа губ характерными являются глубокие, темные и чувственные цвета, которые лучше всего подходят к образам и тематике сезона.

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Одним из самых гармоничных и уютных оттенков на осень является шоколад. Таким помадам отдает предпочтение Дженнифер Лопес. Чтобы дополнить повседневный аутфит, следует нанести на губы мягкие вариации молочного шоколада, а для вечернего мероприятия выбирайте манящие темные оттенки.

Также в тренде соблазнительные оттенки бургунди, вишневый, красный. Они имеют эффектный вид как с матовым, так и с глянцевым финишем. Если вы делаете яркий акцент на губах, то на веки нужно наносить более приглушенные цвета теней.

Тенденция омбре на губах остается актуальной. Чтобы создать уникальный мейкап, можно совместить вишневый оттенок с бургунди. Тогда губки будут казаться пухлыми, нежными, сексуальными и добавлять образу нотки элегантности.

Что касается красного, то он остается неизменной классикой на все времена года. Каждой женщине стоит иметь в косметичке свой идеальный оттенок красного. Благодаря новым трендам в индустрии красоты больше нет необходимости ждать особого выхода в свет, чтобы нанести красную помаду. Теперь даже макияж на каждый день с красной помадой выглядит стильно и уместно. Но важно сохранять баланс: красные губы – спокойные оттенки на глазах.

Еще одним бьюти-трендом осени 2021 является оранжевая помада. Среди популярных оттенков тыквенные тона, эффектные оранжево-золотистые, насыщенные красно-оранжевые. Однако мировые модницы выбирают более универсальные варианты: персиковые и бежевые помады.

Модные оттенки помады на осень 2021



Шоколадный оттенок на губах Джей Ло / Фото из инстаграма Мэри Филлипс



Эффектный бургунди для макияжа губ / Фото из инстаграма Люси Хейл



Соблазнительный вишневый / Фото из инстаграма Келси Фишер



Рози Хантингтон-Уайтли выбирает красную помаду / Фото из инстаграма Ханга Ванго