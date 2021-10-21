Для осіннього макіяжу губ характерними є глибокі, темні і чуттєві кольори, які найкраще підходять до образів і тематики сезону.

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Одним із найбільш гармонійних і затишних відтінків на осінь є шоколад. Таким помадам віддає перевагу на Дженніфер Лопес. Аби доповнити повсякденний аутфіт слід нанести на губи м’які варіації молочного шоколаду, а для вечірнього заходу вибирайте звабливі темні відтінки.

Також у тренді спокусливі відтінки бургунді, вишневий, червоний. Вони мають ефектний вигляд як з матовим, так і з глянсовим фінішем. Якщо ви робите яскравий акцент на губах, то на повіки потрібно наносити більш приглушені кольори тіней.

Тенденція омбре на губах залишається актуальною. Щоб створити унікальний мейк-ап, можна поєднати вишневий відтінок із бургунді. Тоді губки здаватимуться пухкими, ніжними, сексуальними і додаватимуть образу нотки елегантності.

Щодо червоного, то він залишається незмінною класикою на всі пори року. Кожній жінці варто мати в косметичці свій ідеальний відтінок червоного. Завдяки новим трендам в індустрії краси більше немає необхідності чекати особливого виходу у світ, аби нанести червону помаду. Тепер навіть макіяж на щодень із червоною помадою виглядає стильно і доречно. Але важливо зберігати баланс: червоні губи – спокійні відтінки на очах.

Ще одним б'юті-трендом осені 2021 є помаранчева помада. Серед популярних відтінків гарбузові тони, ефектні помаранчево-золотисті, насичені червоно-помаранчеві. Проте світові модниці обирають більш універсальні варіанти: персикові та бежеві помади.

Модні відтінки помади на осінь 2021



Шоколадний відтінок на губах Джей Ло / Фото з інстаграму Мері Філліпс



Ефектний бургунді для макіяжу губ / Фото з інстаграму Люсі Гейл



Спокусливий вишневий / Фото з інстаграму Келсі Фішер



Розі Гантінгтон-Вайтлі обирає червону помаду / Фото з інстаграму Ханга Ванго