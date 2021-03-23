Американский бренд косметики ColourPop представил вторую коллаборацию с Disney. На этот раз на создание бьюти-линейки представителей бренда вдохновил подростковый ситком "Лиззи Макгвайр". Стиль главной героини Лиззи, роль которой исполнила Хилари Дафф, подражали многие подростки нулевых. Косметика по мотивам ситкома поможет миллениалам вспомнить историю детства и сделать трендовый макияж.

Перезагрузка "Лиззи Макгвайр" пока не планируется. Но вспомнить стиль любимой героини многих подростков нулевых и повторить ее бьюти-образ можно с помощью косметических продуктов, которые появились в результате новой коллаборации ColourPop x Lizzie McGuire.

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ColourPop выпустили коллекцию косметики, предназначенную Лиззи Макгвайр

22 марта ColourPop объявили о новом сотрудничестве с Disney, перед этим подразнив поклонников их продукции сообщением в твиттере: "Если ты знаешь, ты знаешь. Ты просто должен был быть там ... Скоро на ColourPop". А также добавили изображение с розовым логотипом канала Disney и зеленый фон.

ALERT! ALERT! ALERT!



Grab your ankle bracelet, hair crimper and butterfly clips! It’s time for some outfit repeating!



Can you guess what our next collab is? pic.twitter.com/3mR1UOnIX9 — ColourPop Cosmetics (@ColourPopCo) March 22, 2021

Известно, что коллекция косметики ColourPop x Lizzie McGuire будет включать:

палетку теней What Dreams Are Made Of с 12 оттенками, среди которых золотой, персиковый и пурпурный с глиттером;

4 блеска для губ в упаковке в стиле нулевых;

2 палетки румян;

скраб для губ с ароматом жвачки Bupblegum Pop Lippie;

гелевые тени с глиттером Sing to Me Paolo (белые с радужным блеском) и Get a Grip (розовые с блеском).

Косметику из линейки ColourPop x Lizzie McGuire можно будет приобрести на официальном сайте бренда с 26 марта. Напомним, что впервые коллаборацию ColourPop и Disney посвятили мультфильму "Бэмби".