Иногда представление женщин и мужчин о красоте бывают разными: вы можете спешить сделать модный пирсинг на длинных ногтях, а ваш любимый не поймет тренда. Конечно, выбор за вами, какой нейл-дизайн создавать, но интересно узнать, какие оттенки на ногтях женщин нравятся мужчинам.

В маникюре главное, чтобы он подходил к вашему стилю и нравился вам, но иногда бьюти-предпочтения мужчин удивляются. Например, они в восторге, когда у женщины даже маникюр страстный.

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Топ-3 оттенки лака для ногтей, которые больше всего нравятся мужчинам

Классический красный

У мужчин такой оттенок на ногтях ассоциируется с сексуальностью, роскошью и уверенностью в себе, как и одежда и помада красного цвета. Такой классический маникюр не только не теряет актуальности уже длительное время, но и является фаворитом у мужчин.

Нюдове покрытия или вовсе без него

Для каждого мужчины важно, чтобы ногти у девушки были аккуратными. А нюдовий маникюр максимально приближен к натуральности, что придает рукам особый нежный вид. Также можно отказаться от использования любого цветного лака, но не забывайте ухаживать за ногтями, хранить их в чистоте, подпиливать и регулярно избавляться от кутикул и огрубевшей кожи вокруг ногтевой пластины.

Розовый

В топ-3 оттенка для маникюра, по версии мужчин, должен войти розовый оттенок. Ведь он символизирует игривость, женственность и приятное едва легкомысленное настроение.