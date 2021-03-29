Смоки айс, глиттер, кошачий глаз и не только могут визуально придать вашему лицу несколько лет, если создавать их неправильно. Поэтому звездная визажистка Джейми Гринберг поделилась секретами и особенностями макияжа глаз для женщин после 40 лет.

Джейми делает макияж для голливудских знаменитостей. Несмотря на это, она акцентирует, что не существует правил, определяющих, какой мейк-ап вам следует либо категорически запрещено создавать в любом возрасте. Однако некоторые ошибки в макияже могут стать фатальными, неудачно подчеркнуть ваши недостатки, визуально состарить.

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Эксперт по мейк-апу говорит: "Макияж – это форма самовыражения, с помощью которой можно усилить и без того великолепные природные черты лица. И то, что приближаясь к своим 40 и старше, ваши любимые мерцающие тени или кошачий глаз уже не выглядят на вас так, как в 20 и 30 лет, вовсе не означает, что нужно отказаться от такого макияжа. Просто внесите некоторые изменения в процесс нанесения макияжа глаз".

Звездная визажистка дала советы по макияжу глаз для женщин после 40 и назвала самые распространенные ошибки

Мерцающие тени для век

Не стоит наносить мерцающие тени слишком высоко над складкой верхнего века. Таким образом вы неудачно подчеркиваете любую текстурированную кожу. Джейми Гринберг советует пользоваться такими тенями на тех участках, где есть меньше текстуры.

Хайлайтер на внутренних уголках глаз

Нужно выделять внутренние уголки глаз хайлайтером. Таким образом вы создадите эффект легкого мерцания. "К слову, блестящие тени в оттенке шампанского, нанесенные на внутренние уголки глаз – любимый мейк-ап секрет голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу", – добавляет эксперт.

Различные оттенки для smoky eyes

Не ограничивайтесь темными оттенками теней для создания трендового макияжа смоки айс. Джейми Гринберг объясняет: "То, что это смоки айс совсем не означает, что вы должны использовать супер-черные оттенки. В идеале такой макияж может быть любого цвета, с наиболее темными оттенками по росту ресниц".

Кошачий глаз

Чтобы создать такой макияж красиво и правильно, нужно иметь необходимые навыки. "Мне за 40, и по мере того, как я становлюсь старше, мне просто приходится менять область нанесения подводки. Я рекомендую сначала нарисовать линию тенями, а потом нанести на нее жидкую подводку", – говорит звездная визажистка. Также она рекомендует делать короткие стрелки, чтобы не привлекать лишнего внимания к текстуре кожи или линиям вокруг глаз.

Баланс

Правильно балансируйте акцент на взгляде с макияжем на других частях лица. Для макияжа глаз используйте как можно меньше косметики. Гринберг советует подчеркивать щеки кремообразными румянами, экспериментировать с оттенками помад и закрашивать линию ресниц черным лайнером или тенями для создания выразительного взгляда.