Украинским актрисам удается всегда отлично выглядеть благодаря правильной бьюти-рутине. Поскольку весной меняется природа, то стоит корректировать и уход за собой. У известных красавиц есть собственные ритуалы красоты, которые они восстанавливают уже не первую весну. Многие из них отмечают, что в этот период лишь очищения и увлажнения – мало для того, чтобы иметь идеальную кожу.

Виктория Варлей, Анасия Стасевич и Ольга Сторожук – звезды украинского кино. Женщины поделились стандартными ритуалами по своему уходу весной.

Читайте также: Пилинг весной: можно ли его делать и какие есть противопоказания

Весенние ритуалы красоты украинских актрис

Виктория Варлей

Звезде сериала "Суперкопы" 36 лет, поэтому она отмечает, что для ее кожи просто очищения и увлажнения недостаточно. После 35 коже свойственно терять упругость, а на лице появляются первые признаки старения и оно тускнеет. Эти процессы Виктории удалось замедлить. Первым делом она отказалась от алкоголя и курения, и ежедневно начала выпивать 2 литра воды в день. Также актриса проходит курс биоревитализации каждую весну. В частности, она не пренебрегает домашним уходом: использует массажер для лица вместе с увлажняющей маской в любое время года, а весной еще включает в свою утреннюю бьюти-рутину сыворотку с витамином C. "Я использую крем для лица с SPF круглый год. Он прекрасен также как база под макияж. Вообще считаю, что все праймеры – это маркетинговый ход, и его можно заменить хорошим увлажняющим кремом", – добавляет Виктория Варлей.

Ежедневный уход Виктории включает следующие этапы: очищение, тонизирование, нанесение сыворотки, увлажнение и питание. В частности, она не может заснуть, если не смоет остатки макияжа.

Чтобы сохранять свое тело в идеальной форме, украинская актриса практикует стретчинг и йогу. Также ей помогает медитация и книга перед сном, чтобы утром не просыпаться в плохом настроении.

Анисия Стасевич

Актриса делает сет упражнений для лица, чтобы выровнять мимические морщины. Также она пользуется средствами для умывания и кремами, иногда масками. Интересно, что женщина не использует декоративную косметику, а создает макияж лишь по настроению или для игры в театре. Анисия также старается разнообразить свой рацион, избегает джанкфуд, но иногда позволяет себе съесть что-то не очень полезное. Она считает: "Чрезмерные ограничения и диеты могут приводить к стрессам. Но меру в потреблении пищи стоит соблюдать. Должен быть баланс".

Чтобы быть в форме, Анисия выбирает хатха-йогу. Она тренируется 3–4 раза в неделю, ведь йога, по ее мнению, является комплексной и объединяет спорт и ментальные упражнения.



Ритуалы красоты актрис / Фото из фейсбука Анисии Стасевич

Ольга Сторожук

Весной красавица старается не забывать о витаминах и поддержании водного баланса. Она верит, что состояние кожи напрямую зависит от здоровья. Поэтому Ольга пьет курс витаминов для кожи, волос и ногтей, а также ест как можно больше продуктов, которые не прошли тепловую обработку: фрукты, овощи, орехи. А первые весенние лучики солнца актриса встречает с солнцезащитным кремом и интенсивным увлажнением.

Ольга Сторожук убеждена, что от занятий спортом нужно получать удовольствие.

Заставляя себя бегать и ненавидя это дело никогда не достигнешь хороших результатов. Поэтому призываю полюбить себя и дать своему телу кардионагрузку, которая ему нравится. Для меня это длительные прогулки на свежем воздухе, ролики и сквош! Я обожаю это делать и вижу, как эта активность помогает оставаться в хорошей физической форме,

– рассказывает актриса.